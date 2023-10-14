Сокуров сообщил об отказе выдать его фильму прокатное удостоверение

14 октября 2023, 19:31

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Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Александра Сокурова "Сказка". Режиссер заявил, что не знает причин запрета его фильма и назвал это решение новым этапом цензуры.

Как писал "Кавказский узел", министерство культуры 13 октября России запретило показ фильма "Сказка" режиссера Александра Сокурова на фестивале в Москве. Сокуров предположил, что за этим последует отказ в выдаче прокатного удостоверения картине и негласный запрет на показ его фильмов.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Александр Сокуров сообщил сегодня, что получил сообщение об отказе выдать разрешение на прокат фильма "Сказка" в России. "Как и ожидалось, из Министерства культуры поступила бумага об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Сказка" Александра Сокурова. Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без "прокатки", - написал режиссер в своем Telegram-канале.

Письмо из министерства культуры об отказе в прокате картины за подписью директора департамента кинематографии и цифрового развития Д.Давыденко, датированное 13 октября, опубликовала сегодня в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. В письме не приводятся причины такого решения.

По словам Собчак, новый фильм Сокурова - "большое произведение", "Видимо, показывать Сталина и Гитлера кровожадными убийцами уже тоже запрещено. Запретили они, а стыдно почему-то перед Сокуровым мне", - прокомментировала она.

События в фильме разворачиваются в годы Второй мировой войны, но это полностью вымышленный мир, рассказал главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов, который летом организовывал показ картины в Санкт-Петербурге. "Проблематика в ленте такая: раздвоенные признаки Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, этих исторических деятелей, ходят по некому лимбу или чистилищу и разговаривают друг с другом и сами с собой о том, как бы им проникнуть на аудиенцию к Богу. Последний им отвечает, чтобы они еще погуляли. То есть это фильм-сон об истории, как "Человеческая комедия" у Данте. Это картина-размышление современного классика", - привел 13 октября его слова "Коммерсант".

Сокуров отметил, что его фильм, по сути сказка, и не смог предположить, по каким причинам картину запретили показывать в России.

"Я не знаю, какая мотивировка может быть против показа этого фильма. Это на самом деле сказка, историческая сказка без всяких аллюзий. Все прямо, все открыто, все фантастически сказочно. И никаких объяснений, конечно же, никакой государственный орган давать не будет. Кто я такой? Мы ничтожные, вообще ничтожная пыль какая-то, зачем надо нам что-то объяснять. Ну а если пожелает, то выдумать всякого рода провокационные измышления насчет этого фильма, наверное, как, впрочем, и каждого художественного произведения, можно миллион. Столько найдут всего, что не остановить", - привела 13 октября его слова "Газета.ру".

По словам Сокурова, исторические материалы для работы над фильмом (визуальные документы, в том числе из США и Европы) собирали несколько лет, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что позиция и высказывания Сокурова не раз приводили к пререканиям с чиновниками, в том числе на Северном Кавказе. Так, в декабре 2021 года в Чечне с подачи Рамзана Кадырова поднялась волна жесткой критики в адрес Сокурова за его слова о сепаратистских настроениях среди жителей Северного Кавказа. Рамзан Кадыров призвал проверить слова Сокурова на экстремизм и заявил, что режиссер стремится "развалить Россию изнутри", а спикер парламента Чечни Магомед Даудов обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину, указав, что слова Сокурова направлены на возбуждение вражды между народами. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев предложил генпрокурору России проверить Александра Сокурова "на предмет его общения с террористическими ячейками и бандформированиями".

В декабре 2019 года режиссер высказал в разговоре с Владимиром Путиным сомнение, что Рамзан и Ахмат Кадыровы соответствуют званию Героя России. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности. Почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

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