Защита раскритиковала итоги прокурорской проверки по жалобе Албагачиева

04 октября 2023, 07:28

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Сведения уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева о недостаточной медпомощи ему в колонии и избиении сотрудниками другого заключенного не подтвердились, отчиталась прокуратура Астраханской области. Проверка была проведена поверхностно и предвзято, предположила адвокат Албагачиева.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от своего подзащитного, уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. О начале проверок по жалобе сообщили в прокуратуре и в аппарате омбудсмена. Управление СКР отказалось от проверки, переадресовав заявление адвоката в прокуратуру.

1 сентября представитель омбудсмена посетил Абдул-Малика Албагачиева, и тот попросил организовать осмотр у врача-невролога, сообщил уполномоченный по правам человека в Астраханской области.

Адвокат Ирина Бирюкова получила на свое обращение ответ (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), из которого следует, что прокуратура Астраханской области не нашла нарушений закона в действиях сотрудников областного УФСИН. В том числе надзорное ведомство не смогло подтвердить сообщение об избиении заключенного в ИК-6. "Необходимая медицинская помощь Албагачиеву оказывается. Вместе с тем в ходе проверки выявлены отдельные нарушения законодательства о здравоохранении, в связи с чем начальнику ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН России внесено представление", - говорится в ответе астраханской прокуратуры адвокату.

"Я предполагаю, что проверка проведена не в полном объеме и предвзято, поэтому буду добиваться ознакомления с материалами проверки и обжаловать отказ в возбуждении дела", - сказала Ирина Бирюкова корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" 25 сентября также отправил в пресс-службу астраханской прокуратуры запрос, попросив сообщить о результатах проверки, которая проводилась после того, как в конце августа адвокат Бирюкова заявила о нарушении прав ее подзащитного и еще одного заключенного. Кроме того, прокуратуре был задан вопрос о том, были ли изъяты записи с видеорегистраторов сотрудников ИК-6 и были ли они приобщены к материалам прокурорской проверки, срок проведения которой – 30 дней.

Ранее в одном из писем адвокату (копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла") Абдул-Малик Албагачиев сообщил, что в конце августа к нему приходил помощник главного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Астраханской области Киселев В.В., который сказал заключенному, что записи с видеорегистраторов сотрудников ИК-6 от 21 августа подтверждают его версию событий, в частности, то, что сотрудники "подталкивали осужденных к суицидальным и противоправным действиям". Впоследствии, после того, как колонию посетила адвокат Бирюкова, стало известно, что вечером 21 августа заключенный Ярослав Середа из-за давления силовиков порезал себе руки. Избиение Середы как раз и видел Албагачиев во время приступа эпилепсии.

Заключенный указал в своем письме, что записи с видеорегистраторов сотрудников колонии стираются через 30 дней, и предположил, что проверяющие органы дождутся, когда записи будут уничтожены, и не приобщат их к материалам. Поэтому в запросе в прокуратуру был вопрос о том, были ли изъяты эти записи.

Прокуратура не ответила на заданные вопросы. "Ваш запрос рассмотрен. Разъясняю, что органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. Объем информации, предаваемой гласности, определяется органом прокуратуры", - говорится в ответе ведомства, который датирован 29 сентября и подписан старшим помощником прокурора Ю. А. Свитиной.

Напомним, 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. По представлению руководства астраханской колонии № 10 суд изменил Албагачиеву режим на тюремный.

30 июля у Албагачиева, который был уже переведен в другую колонию, произошел приступ эпилепсии, однако, несмотря на просьбу о помощи, врач пришел лишь через два часа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

В августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия.

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