Акция представителей армянской диаспоры в Брюсселе, стоп-кадр видео канала "Euronews по-русски" https://www.youtube.com/watch?v=AkHBXu4UXsg&t=12s

02 октября 2023, 10:11

Участники митинга в Брюсселе призвали защитить права карабахцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Брюсселе прошел митинг армянской диаспоры в ЕС, участники которого собрали подписи под петицией в адрес Совета Евросоюза и Еврокомиссии с призывом защитить права армян, вынужденно покинувших Нагорный Карабах.

Как информировал "Кавказский узел", на 30 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 417 вынужденных переселенцев. 1 октября власти Армении заявили о завершении переезда армян из Нагорного Карабаха.

1 октября в Брюсселе представители армянской диаспоры в ЕС провели митинг в поддержку Нагорного Карабаха. Акция, организованная инициативой "Европейцы во имя Арцаха" (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха), прошла на площади Роберта Шумана. Участники митинга призвали власти Евросоюза поддержать жителей Нагорного Карабаха, передал 1 октября "АрменПресс".

Демонстранты держали в руках флаги Армении и многочисленные самодельные плакаты с надписями "Поможем Армении", "Арцах", "ЕС, кровь армян течет в ваших газовых трубах", и прочие. В ходе митинга проходил сбор подписей под петицией с призывом защитить права жителей Нагорного Карабаха в адрес Совета ЕС и Еврокомиссии, информировал сегодня ТАСС.

По данным полиции, в акции приняли участие около одной тысячи человек, отметило агентство.

При этом армянская пресса сообщает о 10 тысячах участников митинга.

Напомним, проведенная Азербайджаном 19-20 сентября контртеррористическая операция усугубила и без того сложную гуманитарную обстановку в Нагорном Карабахе, вызванную продолжительной блокадой. 29 сентября Ереван подал в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха. Баку счел этот иск неприемлемым. При этом 1 октября стало известно, что Азербайджан объявил в международный розыск бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.

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Примечание:

"Горис исчерпал ресурсы для размещения карабахских беженцев", "Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха", "Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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