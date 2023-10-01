Сочинские дольщики призвали Следком остановить снос их домов

01 октября 2023, 16:12

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Более 70 человек рискуют лишиться единственного жилья в результате сноса домов жилого комплекса "Подкова", которые по требованию мэрии Сочи признаны самовольной постройкой, пожаловались дольщики, призвав Следственный комитет вмешаться. Ведомство отчиталось о проверке по их жалобе.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи сложилась практика выдачи разрешения на строительство многоквартирных домов на землях садовых товариществ и сельхозназначения, что приводит к сносам домов через суд, а люди лишаются и денег и жилья, рассказал в мае юрист Александр Батурин. Источник проблем дольщиков - коррупция, считает одна из обманутых дольщиц Алла Соболева.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Участники долевого строительства ЖК «Подкова» из Сочи обратились в Следственный комитет "по вопросу нарушения их прав со стороны недобросовестного застройщика", сообщил сегодня Информационный центр СКР.

"Возведение жилого комплекса начато в 2014 году, однако до настоящего времени часть зданий не достроена. Кроме того, в 2019 году суд по иску городской администрации признал дома самовольными постройками, подлежащими сносу. В настоящее время собственников жилых помещений уведомляют о предстоящем демонтаже строений, в результате чего более 70 человек, в том числе инвалиды, пенсионеры и семьи с детьми, могут лишиться единственного жилья. Неоднократные обращения в компетентные структуры результатов не принесли", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В краевом управлении СКР начата процессуальная проверка, председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю управления доложить о ее результатах, отмечается в публикации. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщил Следственный комитет.

По словам вице-мэра Сочи Олега Бурлева, до конца года в городе будут снесены более 20 самостроев, в том числе ЖК «Подкова» в Теневом переулке в Центральном районе, сообщает сегодня Sochi1.ru.

28 сентября приставы инициировали снос по решению суда о том, что жилой комплекс построен на участке, предназначенном под садоводство, с нарушением параметров. Решение уже вступило в законную силу, но застройщик долгое время уклонялся от исполнения. В связи с этим к сносу привлечена специализированная организация, а расходы будут взысканы с застройщика, пишет издание.

По данным издания, дом состоит из шести секций, три из которых были сданы в эксплуатацию, люди зарегистрировали право собственности на нежилые помещения и проживают в них. Администрация города подала иск в суд к застройщику о признании трех секций дома самовольной постройкой и в 2020 году выиграла суд, сообщило это же издание 28 сентября.

Ольга Яковлева переехала в свою недостроенную квартиру в сентябре и заявила, что не собирается ее покидать, когда бульдозеры начнут ломать дом. По словам женщины, она купила помещение в 2020 году, потому что видела, что три секции уже сданы, и поверила застройщику.

"Нам говорят — это якобы незаконное строительство. На момент покупки все документы были в норме, покупали через риелтора, после консультации с юристом. В трех секциях — 73 собственника, это 200 человек, которые пострадают. Это беда. Администрация якобы хочет навести порядок с такими якобы незаконными постройками и снести их. Почему бы не пойти нам навстречу и не амнистировать наш дом?" – приводятся в публикации ее слова.

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