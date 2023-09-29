Защита подвела итог судебного процесса над Ноздриновым

29 сентября 2023, 02:21

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Суд ограничивал защиту кубанского журналиста Александра Ноздринова в течение всего процесса, а на последнем заседании его адвокат не сможет присутствовать из-за жалобы судьи.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о распространении фейков об армии. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Ноздринова. 15 сентября гособвинитель потребовал приговорить Ноздринова к девяти годам колонии 1 . В последнем слове журналист отверг обвинения и назвал дело сфабрикованным.

30 июня и.о. председателя Новокубанского суда запретил посещение процесса. Защита заявила, что подобный запрет незаконен и мешает допросу свидетелей.

Последнее заседание по делу Ноздринова 29 сентября, на котором ожидается приговор, не объявлено закрытым, поэтому формально на него должны пустить всех слушателей, его адвокат Наталья Воливач.

«Формально могут прийти все, но судья уже раньше не допускала людей в зал под надуманным предлогом», - подчеркнула защитник.

Сама Воливач будет отсутствовать на заседании: она обязана быть в это время в коллегии адвокатов, куда судья, ведущая процесс Ноздринова направила на нее жалобу якобы за препятствование работе.

Сам Александр Ноздринов в своем последнем слове отметил, что считает преследование результатам своей деятельности по борьбе с преступностью.

Наталья Воливач подтвердила, что суд многократно нарушал его право на защиту, отказывая адвокатам в любых ходатайствах. «Было отказано даже в исследовании некоторых документов, содержавшихся в деле», - подчеркнула она.

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