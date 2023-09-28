Дело «Крестоносцев» стало реакцией властей на радикализацию армянского общества

28 сентября 2023, 06:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

События вокруг Нагорного Карабаха способствовали радикализации общественных настроений в Армении, в этих условиях арест членов отряда «Крестоносцы» стал для властей оправданным шагом, считают политолог Армен Варданян и политобозреватель Акоп Бадалян.

"Кавказский узел" писал, что Служба нацбезопасности Армении задержала восьмерых человек по обвинению в подготовке вооруженного захвата власти в стране. Семь из восьми задержанных - члены общественной военно-патриотической организации «Крестоносцы». Еще один задержанный - бывший мэр Еревана и бывший спикер парламент Альберт Базеян, он обвиняется в организации покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Добровольческий отряд "Крестоносцы" в августе участвовал в акции протеста против блокады Лачинского коридора. 8 августа командир отряда Саркис Погосян заявил, что они готовы сами разблокировать Лачинский коридор. 9 августа около 150 участников карабахской войны прибыли в Корнидзор, чтобы обсудить с российскими миротворцами вопрос доставки гуманитарного груза в Степанакерт. 10 августа стало известно, что "Крестоносцы" отошли от Корнидзора, чтобы не обострять обстановку.

Отряд «Крестоносцы», члены которого обвиняются в подготовке покушения на Пашиняна и захвата власти в Армении, вплоть до недавнего времени не был известен и замечен в какой-либо активности. Политолог Армен Варданян впервые услышал об отряде «Крестоносцы» летом 2023 года, но он находит естественным, что власти Армении видят в представителях парамилитарных организаций, даже малоизвестных, угрозу для себя.

«Представители таких организаций могут применить свои военные навыки и осуществить военный переворота, а, возможно, и теракты. На мой взгляд, когда Пашинян говорит об угрозах суверенитету, это, в первую очередь, связано с его опасениями потерять власть», - заявил политолог «Кавказскому узлу».

По его мнению, активисты парамилитарных патриотических объединений нередко становятся объектом интереса иностранных спецслужб как кандидаты на вербовку, и в релизе об аресте группы неспроста подчеркнуто крайне враждебное отношение обвиняемых к Пашиняну.

«Спецслужбы, особенно российские, вербуют патриотов, которые винят власти в неудаче. Такие люди легко попадают под влияние. Того же Наири Унаняна, все, кто с ним был знаком, характеризуют как человека очень патриотичного. И сегодня, особенно на фоне событий, в том числе вокруг Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), могут попытаться найти кого-то, кто сможет совершить покушение. Армянские спецслужбы, скорей всего, располагали сведениями, сыграли на опережение, предотвратив его», - предположил Варданян.

Наири Унанян отбывает пожизненный срок по делу о расстреле в парламенте Армении 27 октября 1999 года, он признан лидером группы террористов. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года", в которой восстановлена хронология событий и описан судебный процесс над исполнителями теракта.

Политический обозреватель Акоп Бадалян подтвердил, что «Крестоносцы» заявили о себе лишь однажды, минувшим летом, а до этого они не проявляли публичной общественной активности. Он также считает оправданным внимание силовиков к представителям военизированных объединений. «Сегодня в Армении такая ситуация сложилась, что даже пассивные группы могут вдруг активизироваться», - заявил он «Кавказскому узлу».

Бадалян отметил, что напряженная ситуация в Армении порождает радикальные настроения, но пока нет причин полагать, что власти не в состоянии контролировать ситуацию.

«В такой ситуации могут быть желающие решить вопросы радикальными методами. И власти могли пойти на арест, чтобы иметь возможность политического или тактического влияния на общую атмосферу в стране», - предположил политобозреватель.

С командиром отряда Саркисом Погосяном корреспонденту «Кавказского узла» связаться не удалось, на сообщения в Facebook* он не ответил. Последнюю запись в этой социальной сети Погосян опубликовал около недели назад.

Как информировал "Кавказский узел", в Ереване с 19 сентября ежедневно проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Никола Пашиняна. 26 сентября за неповиновение требованиям полиции были задержаны 74 человека. Военно-патриотическая структура "Азатазен" на митинге в Ереване 20 сентября объявила о создании антикризисного штаба, задачей которого будет смена власти в Армении в условиях чрезвычайного положения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.