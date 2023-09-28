Суд в Волгограде отказал призывнику в отсрочке по состоянию здоровья

28 сентября 2023, 02:13

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Волгоградский областной суд отказал 27-летнему призывнику из Камышина Максиму Пешкову в праве на отсрочку от службы, несмотря на серьезные хронические заболевания.

Волгоградский областной суд 27 сентября рассмотрел апелляционную жалобу жителя Камышина Максима Пешкова. Ответчиками по делу выступили Призывная комиссия и военкомат городского округа - город Камышин Волгоградской области, а также областной военкомат. Ранее военно-врачебная комиссия призывной комиссии Военного комиссариата городского округа Камышин и Камышинского муниципального района по согласованию сторон была исключена из участников процесса, передал корреспондент "Кавказского узла".

Апелляцию Пешков подал в облсуд 25 августа. Максим, которому в июле исполнилось 27 лет, закончил Камышинский технологический колледж по специальности «Информационные технологии». Сейчас молодой человек - индивидуальный предприниматель, холост, детей не имеет, занимается строительством и ремонтом домов.

По словам Максима, он с детства страдает рядом серьезных хронических заболеваний. С 20 лет его пытаются призвать на военную службу, но в ходе каждой призывной кампании ему давали отсрочку. Так Пешкову в 2016, 2017, 2018 годах по различным заболеваниям устанавливалась категория годности к военной службе «Г», которая давала ему право на отсрочку по болезни на определенный срок, но от призыва на военную службу не освобождала.

3 апреля 2023 года Пешков вновь проходил военно-врачебную комиссию (ВВК) в военкомате Камышина. В этот раз его признали годным к военной службе уже с категорией «Б» (ограниченно годен). Решение было принято призывной комиссией единогласно. «Я ставил в известность медкомиссию о своем состоянии здоровья, даже передал им некоторые документы, но безрезультатно. Я считаю, что по состоянию здоровья я не годен к военной службе, в крайнем случае меня должны отправить на углубленную медкомиссию к соответствующим специалистам. Отмечу тот факт, что когда к врачам поликлиник обращался по гражданке, они всегда давали развернутые диагнозы, а когда приходил к ним по призыву, их справки были кратки и малоинформативны. Явно субъективный пристрастный подход», - посетовал Максим Пешков.

Пешков оспорил решение призывной комиссии и военкомата в городском суде. 12 июля Камышинский городской суд рассмотрел иск и постановил отказать Пешкову в удовлетворении исковых требований.

На заседании суда 27 сентября присутствовали Максим Пешков, его представитель Владимир Александров и корреспондент «Кавказского узла», никто из ответчиков в суд не явился. Апелляция рассматривалась коллегией судей. Представитель призывника Владимир Александров заявил ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы.

«Чтобы разобраться в болезнях Максима Пешкова, необходимы эксперты. Мы, люди с юридическим образованием, поэтому делать какие-либо выводы по этому вопросу мы неправомочны», - сказал он. Судебная коллегия, посовещавшись на месте, отказала в удовлетворении просьбы. После этого Александров озвучил доводы Максима Пешкова: он, в частности, указал на то, что одно из заболеваний Пешкова «очевидно» относится к перечню заболеваний, представленных в Постановлении Правительства РФ от 04.07.13 №565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

«Прошу признать незаконным и отменить решение призывной комиссии города Камышин и военкомата о признании Максима Пешкова годным к военной службе и призыве его на военную службу. В целях применения мер предварительной защиты приостановить действия административных ответчиков по отправке Пешкова на военную службу до принятия решения судом», - озвучил требования апелляции Владимир Александров.

Коллегия судей ознакомилась с письменными возражениями военного комиссара Камышина и Камышинского муниципального района Игоря Степовикова. Военком отметил, что «требования, изложенные в апелляционной жалобе (Пешкова) …, рассмотрены и не признаны подлежащими удовлетворению». Степовиков представил суду свои доводы: по его словам, 3 апреля Пешков прошел медкомиссию и получил диагноз, предусмотренный статьей 47 «б» графы 1, Расписания болезней, являющееся приложением к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2013 Г. №565.

«Данное заболевание позволило дать в отношении него (Пешкова) заключение о годности к воинской службе с незначительными ограничениями. Не доверять вынесенному заключению медицинской комиссии у призывной комиссии городского округа город Камышин, оснований нет», - сообщил суду военком, отметив, что решил призвать Пешкова на военную службу.

Повестка Пешкову была вручена 3 апреля для отправки его к месту службы 17 апреля. 13 апреля Пешков обжаловал решение призывной комиссии в областной призывной комиссии. Ему было предложено прибыть на сборный пункт Волгоградской области к 9.00 часам 27 апреля: ожидалось, что там он пройдет контрольное медицинское освидетельствование и там же будет рассматриваться и его жалоба, однако Пешков по указанному адресу не прибыл. Судья задала вопрос Максиму, почему он не прибыл на сборный пункт области для прохождения медкомиссии. Пешков ответил, что не получал никаких уведомлений на этот счет.

Судья продолжила зачитывать возражения военкома: «Суждение Пешкова М.С. о том, что в Камышине невозможно попасть на прием к врачам считаю необоснованным, так как кроме личного обращения в государственные медучреждения возможно записаться к любому специалисту через портал «Госуслуги» совершенно бесплатно по полису обязательного медстрахования». Также военком отметил, что ни на одно заседание городского суда Пешков не явился, «хотя был извещен в установленном законом порядке». На это Пешков пояснил суду, что на заседания городского суда ходил его представитель Александров.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. Спустя 15 минут судья огласила решение: в удовлетворении апелляции Максиму Пешкову отказать. «Мы подумаем как нам правильно дальше поступить», - сказал после решение Владимир Александров.

Максим продемонстрировал (письмо от 4 августа 2023 года №21-568-2023) сотрудника областной прокуратуры А.М. Ширяева на его обращение. Ширяев сообщил, что прокуратура по его заявлению провела проверку, но не выявила нарушений. Максим указал на важную фразу прокурора: «Вы зачислены в запас 18 июля в связи с достижением предельного возраста пребывания на срочной военной службе».

«Мне важно получить военный билет, чтобы справку простую не выдали. Если военный билет не получу, буду жаловаться в Кассационную инстанцию», - сказал Максим Пешков.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Пешкова, обратил внимание, что «все спорные вопросы разрешаются положениями постановления Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». По словам Иващенко, в случае с Пешковым нужно обратить внимание на Приложение №1 этого постановления, где, в частности, указаны требования к состоянию здоровья граждан при призыве на военную службу.

«Во второй части («Расписание болезней») в табличном виде дается длинный и подробный перечень болезней с отнесением их обладателей к категории годности к военной службе. Нам неизвестно, какими конкретно серьезными хроническими заболеваниями страдает Пешков. Максим и его представитель наверняка изучили эти таблицы, изучили их и эксперты ВВК. Противоречия между Пешковым и экспертами могут возникнуть из-за широкой трактовки заболеваний. Тут, действительно, нужна судебно-медицинская экспертиза, чего и требовал представитель истца, но суд его доводы не услышал», - сказал Сергей Иващенко.

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