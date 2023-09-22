Прокурор согласился приобщить доклады Орлова к делу

22 сентября 2023, 15:44

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Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"Олег Орлов на сегодняшнем заседании суда в Москве попросил приобщить к делу материалы подготовленных им докладов о ситуации на востоке Украины, которые подтверждают объективность правозащитников. Эти доклады "опровергают точку зрения, что Орлов занимает антироссийскую позицию", заявила адвокат. Прокурор поддержал ходатайство и суд добавил материалы докладов к делу.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на шестом заседании Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, судья не удовлетворила просьбу защиты исключить из списка доказательств лингвистическую экспертизу статьи правозащитника. При этом суд удовлетворил просьбу Орлова приобщить к делу резолюции Генассамблеи ООН, на основании которых правозащитник высказал свое мнение в статье, ставшей поводом для уголовного преследования, а также его характеристики, составленные коллегами, в том числе из Кабардино-Балкарии и Чечни. ранее правозащитница Светлана Ганнцшкина*** отметила, что прокурор, которая ведет дело Орлова о дискредитации армии, считает правозащитную деятельность антигосударственной.

8 июня суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". 15 сентября в суде выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

Олег Орлов на сегодняшнем заседании попросил приобщить к делу доклады Правозащитного центра "Мемориал"**, которые были им составлены в рамках программы "Горячие точки" руководителем которой он был. В частности, речь идет о мониторинге ситуации на востоке Украины в 2014-2016 году, следует из трансляции, которую ведет в своем Telegram- канале "Центр защиты прав

Олег Орлов, зачитав ряд выводов из докладов, отметил, что о доклады подтверждают объективность работы правозащитников: "Мы в наших докладах не были комплиментарны ни к одной стороне конфликта", - заявил он.

Адвокат Тертухина добавила, что эти доклады " опровергают точку зрения, что Орлов занимает антироссийскую позицию". "Правозащитники не могут быть ни пророссийскими, ни проукраинскими, ни проамериканскими", - приводятся ее слова в публикации.

Дмитрий Муратов*** добавил, что Орлов и "Мемориал" защищают права человека независимо от их принадлежности к какому-то государству или стороне конфликта. "" =Эти доклады подтверждают не только информированность Орлова о происходящем в регионе, не только обоснованность сложившегося у него мнения, но и конкретные проблемы, на которые обращали внимание правозащитники — положение мирного населения в зоне конфликта и нарушение их прав, - указал он.

Прокурор согласился приобщить доклады к материалам дела. "Я не буду возражать, однако обращаю внимание суда, что Общество Мемориал было ликвидировано решением суда", - заявил он.

Суд приобщил к материалам дела эти доклады, а также два отчета по ситуации в ДНР - отчет мониторинговой миссии ОБСЕ о жертвах среди мирныхь жителей с 2017 по 2020 года

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** Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

*** включено в реестр иностранных агентов.