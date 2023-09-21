Жители Сочи пожаловались на бездействие властей после взрыва на нефтебазе

21 сентября 2023, 04:09

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Сочинцы, живущие неподалеку от загоревшегося резервуара с дизельным топливом, пожаловались на ухудшение самочувствия из-за продуктов горения в воздухе. Городские власти не организовали замеры воздуха и не дали людям никаких рекомендаций по защите здоровья, возмутились они.

Как писал "Кавказский узел", резервуар с дизельным топливом загорелся после атаки дрона утром 20 сентября на улице Авиационной в Адлере. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отчитался, что на месте ЧП работает оперативный штаб, пострадавших, по его словам, нет.

Жители Авиационной улице, где расположена сочинская нефтебаза "Роснефти", рано утром 20 сентября были напуганы сильным взрывом. Ударной волной в некоторых домах, расположенных в 50-100 метрах от места ЧП, выбило окна, в квартирах посыпалась штукатурка, со шкафов падали предметы.

30-летняя Наталья, жительница Авиацинной улицы, проснулась от сильного взрыва. По ее словам, дом расположен примерно в километре от нефтебазы, где произошел инцидент. "Я фактически свалилась с кровати, посыпались стаканы и кружки со стола. Удар был такой силы, что у соседей выбило окна. Мы все проснулись и выбежали на улицу. Никто не понимал что произошло, потом увидели пламя и черный дым с нефтебазы, которую видно от нас. Включили радио, никто ничего не говорил. Потом, где-то через полчаса услышали что едут пожарные машины. Валил густой черный дым, хотя ветер дул в сторону моря и черный дым шел туда, нам тоже досталось. Мы все кашляли, во рту был привкус горечи. Я быстро собрала детей и мы уехали. В течении дня никто нас не оповестил что это было и что делать", - посетовала она.

Ирина с семьей живет на левом берегу реки Мзымта, в гаражном кооперативе «Мзымта» в 3-4 километрах от нефтебазы. "Удар и взрыв был мощный. Мы рады что не взорвались и не загорелись все резервуары, иначе мы бы все точно задохнулись. Черный дым шел в сторону моря через дорогу-дублер и жилые дома. Многие напуганы и уезжают, официальной информации никакой нет, никто не говорит что это было и что делать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший сотрудник базы Роснефти, житель улицы Авиационная, узнал подробности произошедшего от знакомых. "Мои бывшие коллеги, которым я позвонил, сообщили что это был беспилотник, но им сказали молчать. Его обломки собрали быстро. База с ее огромными резервуарами находится буквально в нескольких метрах от массы жилых домов, можно сказать, что она окружена жилыми кварталами, магазинами, торговыми центрами", - рассказал он.

Владелец небольшого магазина автозапчастей на Авиационной улице Денис, приехав утром на работу, подумал, что его магазин ограбили. «Запчасти валялись на полу, попадали с полок и даже упал шифер с крыши магазина», - рассказал он. По словам мужчины, он провел в магазине день и испытывал сильную головную боль из-за дыма.

Ни власти Сочи, ни МЧС не сообщали, что едкий дым с горящей нефтебазы может быть опасен для здоровья. Мэр Сочи Алексей Копайгородский после ЧП позировал на фоне нефтебазы, его сообщение распространила пресс-служба.

Во время ЧП, подобных произошедшему на Авиационной улице, власти обязаны информировать людей о возможной опасности, отметил юрист Роман Лыков. "Чиновники обязаны информировать население о ЧП, провести замеры загрязнения воздуха и дать реальную оценку опасности для здоровья человека. Дать рекомендации, что людям делать: это может быть машина МЧС или полиции с мегафоном, либо радио, ТВ сообщение, СМС рассылки, сирена. Тем более что вокруг нефтебазы расположено большое количество жилых домов и магазины, офисы, где работают люди", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что отсутствие информирования должно повлечь для чиновников уголовную ответственность по статье 237 УК РФ. Согласно этой статье, за сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, должностным лицам может грозить до двух лет лишения свободы, а если отсутствие оповещения повлекло тяжкие последствия для людей - до семи лет.

Эколог Дмитрий Шевченко разделяет мнение, что власти обязаны были информировать население о последствиях возгорания на нефтебазе.

"Нефтепродукты, особенно загоревшиеся в такой близости от жилых домов, могут нанести серьезный ущерб здоровью человека. Это приводит к локальному загрязнению воздуха. Нефтяные резервуары тушить очень сложно, их надо гасить пеной со специализированными химикатами. Вспомним Тамань, там, в принципе, было то же самое, только в четырех километрах от жилых домов - и то люди жаловались на головные боли и на отравление. Там у нас стоят датчики, мы фиксировали, что содержание загрязняющих веществ в воздухе было превышено в четыре раза! В Сочи в этом конкретно месте у нас датчиков по измерению концентрации загрязняющих частиц в воздухе нет. Это задача властей, измерить и сообщить правду населению. Люди должны это знать, чтобы изолировать себя от отравляющих веществ продуктов распада: плотно закрыть все окна и двери и не выходить из дома, пока все опасные вещества не осядут", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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