Участники протестов перекрыли улицу в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Проспект у здания правительства Армении заблокировали участники протестов, требующие отставки Пашиняна в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.
Как писал "Кавказский узел", жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.
Перекрыт проспект Тиграна Меца у здания правительства Армении в Ереване. Там проходит акция в поддержку Нагорного Карабаха ,сообщило сегодня издание "Новости Армении".
Протестующие у здания правительства Армении граждане объявили сидячую забастовку. Полицейские им не мешают, сообщило сегодня агентство News.Am. Как следует из видео, опубликованного агентством, обстановка у здания правительства спокойна. На пешеходном переходе сидят не менее двух десятков людей.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.