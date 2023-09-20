Участники протестов перекрыли улицу в Ереване

20 сентября 2023, 16:06

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Проспект у здания правительства Армении заблокировали участники протестов, требующие отставки Пашиняна в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Перекрыт проспект Тиграна Меца у здания правительства Армении в Ереване. Там проходит акция в поддержку Нагорного Карабаха ,сообщило сегодня издание "Новости Армении".