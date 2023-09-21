21 сентября 2023, 08:47

Житель Кубани оштрафован за публикацию в соцсети

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Хостинский районный суд на две тысячи рублей оштрафовал Евгения Сальникова за публикацию в социальной сети "ВКонтакте" о запрещенной в России украинской организации.

Суд установил, что Евгений Сальников опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" фото мужчины с плакатом и надписью "Right Sector" (анг. "Правый сектор"*) с изображением герба Украины и меча.

В России эта организация признана экстремистской и запрещена. В суде Сальников признал вину, пишут "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" также сообщал, что в июне трое заключенных одной из ставропольских колоний были осуждены за причастность к "Правому сектору"*.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Заключенный ставропольской колонии осужден за экстремизм", "Жительница Адыгеи отправлена в колонию за распространение фейков об армии", "Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в причастности к "Правому сектору"*".

Автор: "Кавказский узел"

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