Пожар произошел после взрыва в резервуаре с дизтопливом в Сочи

20 сентября 2023, 12:36

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В резервуаре с дизельным топливом в Адлере произошел пожар, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В Сети появилось видео взрыва и информация об атаке дрона.

Резервуар с дизельным топливом загорелся сегодня утром на площади 96 квадратных метров. Пожар тушили более 60 человек и 15 единиц техники, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Инцидент произошел в Адлере на улице Авиационной, там развернут оперативный штаб, уточнил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Пострадавших нет. Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Продолжаем работу, причины происшествия выясняются", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них виден взрыв и последующий за ним пожар. "На видео - момент взрыва резервуаров с дизельным топливом под Адлером", - сказано в аннотации к видео, опубликованному в телеграм-канале Kub Mash.

Похожее видео появилось в телеграм-канале SHOT. "Момент атаки нефтебазы в Адлере (Сочи), в результате которой загорелся топливный резервуар. По данным SHOT, удар был произведен дроном-камикадзе. Перед взрывом местные жители слышали характерный "звук мопеда", - сказано там.

Напомним, что 31 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Инцидент с падением беспилотника на НПЗ стал вторым за сутки в крае: ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

28 мая оперштаб Кубани сообщил, что несколько неустановленных беспилотников были сбиты при попытке приблизиться к нефтеперератывающему заводу в поселке Ильский. Ранее, 4 мая, на территории этого завода произошел пожар. Источник в экстренных службах сообщил тогда, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел на территории этого же завода 5 мая. По данным источника в экстренных службах, пожар также произошел из-за атаки беспилотника.

В ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Источники сообщили о взрыве перед пожаром.

28 февраля на нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Из появившейся в сети видеозаписи следует, что взрыв и пожар начались после того, как на территорию упал летающий объект.

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