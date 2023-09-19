Минобороны Азербайджана заявило о контроле над десятками позиций в Карабахе

19 сентября 2023, 22:00

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Азербайджанские военные взяли под контроль более 60 боевых позиций в Карабахе, уничтожена военная техника, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Вооруженные силы Азербайджана применяют артиллерию и авиацию, заявила Армия обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о гибели 25 человек, в том числе двух мирных жителей, ранены 138, в том числе 29 мирных жителей, из которых 11 дети. По его словам, обстрел ведется по гражданской инфраструктуре. Власти Нагорного Карабаха призвали Баку к переговорам, на что администрация президента Азербайджана предложила незаконным вооруженным формированиям сложить оружие, а карабахским властям самораспуститься.

Локальные антитеррористические мероприятия, проводимые вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском регионе Азербайджана, продолжаются успешно, заявил сегодня начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Анар Эйвазов на брифинге ведомства. "Более 60 боевых позиций подразделений ВС Армении перешли под контроль наших Вооружённых Сил. При этом обезврежены более 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, два зенитно-ракетных комплекса, более шести радиоэлектронных боевых станций «Мартира» и другая боевая техника", - приводятся его слова на сайте Минобороны Азербайджана.

Представитель ведомства заявил, что размещаемая в соцсетях информация об обстреле гражданских объектов "является провокацией и дезинформацией".

Минобороны Азербайджана призвало "военнослужащих вооруженных сил Армении, находящихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сложить оружие и сдаться". В таком случае антитеррористические меры будут приостановлены, говорится сообщении ведомства.

Азербайджанские военные создают условия для выполнения российскими миротворцами своих обязательств, заявило Минобороны. "Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и с нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей", - сказано в заключение военного ведомства Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что бои продолжаются вдоль линии соприкосновения. "Вооруженные силы Азербайджана применяют артиллерию и ракетные средства, боевую авиацию", - указано в сообщении на странице ведомства в Facebook*.

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