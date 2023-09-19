Низкая явка на выборах продемонстрировала недоверие ереванцев к политикам

19 сентября 2023, 03:48

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Рекордно низкая явка на выборах в Совет старейшин Еревана стала свидетельством широкого недоверия граждан к политических силам, политикам нечего предложить избирателям, заявили политолог Армен Варданян и политобозреватель Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия Армении "Гражданский договор" по итогам голосования на выборах в Ереване голосования получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин. Чтобы представитель партии занял пост мэра, партии премьер-министра придется вступать в коалиции. Окончательная явка составила 28,46%, подобная не фиксировалась в столице Армении ни разу. 18 сентября представители "Общественного голоса", "Национального прогресса" и блока "Мать - Армения" заявили о готовности вступить в коалицию. По мнению оппозиции, правящая партия утратила доверие жителей.

Кроме правящей партии "Гражданский договор", которая получила 32,57%, в Совет старейшин прошли партия "Национальный прогресс" (18,89%), Блок "Мать - Армения" (15,43%), партия "Республика" (11,32%), партия "Общественный голос" (9,68%), следует из официальных результатов выборов.

Политический обозреватель Акоп Бадалян исключил, что какая-либо политическая сила, за исключением партии «Республика», заключит коалиционное соглашение с правящей силой.

Корреспонденту "Кавказского узла" Бадалян заявил 18 сентября, что беспрецедентно низкая явка исходила из интересов правящей силы. Он считает, что такая явка позволила обеспечить мобилизацию собственного электората для решения минимальных задач. «То, что рейтинг партии власти резко упал, ни для кого не секрет. Для власти было важно избежать резонансной реакции на выборы. Речь не о проведении безупречных выборов, о чем свидетельствуют многочисленные сигналы об использовании административного ресурса. Для правящей силы демократия - козырь, а фальсификация выборов сделала бы ее уязвимой, в том числе на внешнеполитической арене. Низкая явка позволила получить максимальные голоса, в том числе за счет админресурса», - отметил политобозреватель.

По его мнению, низкая явка стала свидетельством широкого недоверия общественности к политическим силам. «Если последний опрос IRI показал, что политическим силам не доверяет 64% общества, то ереванские выборы показали рост этого недоверия до 72%. Это говорит о том, что у политических сил нет предложения, за которое общество готов проголосовать», - пояснил Бадалян.

Говорить о тенденции снижения явки на ереванских выборах не приходится, каждые выборы отличались своей спецификой, однако такой низкой явки не было, она беспрецедентно низка, добавил он. «Даже не с чем сравнить явку на последних выборах. Пассивность общества, повторюсь, связана с отсутствием политического предложения», - подчеркнул политобозреватель.

Политолог Армен Варданян разделяет мнение, что ни «Национальный прогресс», ни «Общественный голос», ни блок «Мать Армения» не заключат коалиционное соглашение с правящей силой.

«У правящей силы остается единственный вариант – завербовать кого-либо из их списков, чтобы обеспечить необходимые 33 голоса для избрания мэром кандидата власти. Как это обеспечат - подкупом, компроматом, шантажом или давлением - сложно сказать. Но к такой стратегии правящая сила прибегала на региональных местных выборах», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению политолога, низкая явка связана с общественным недоверием к политическим силам. «Это показатель недоверия общества к политической системе. Общество не верит никому, видя из раза в раз одних и тех же политиков с одними и теми же обещаниями», - отметил Варданян.

Низкая явка на этих выборах не означает, что наметилась общая тенденция снижения явки на выборах в Ереване, добавил он. «Ереван отличался политической активностью, явка в Ереване всегда была высокой. И эти выборы стали отрицанием политической системы, которой нечего предложить», - пояснил политолог. Правящей силе выгодна низкая явка, так как низкая явка обеспечивает высокий процент, добавил он.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики 16 сентября высказали предположение, что правящая сила заключит коалиционное соглашение с партией "Республика", если "Гражданскому договору" не удастся привлечь еще один голос, так как имеющихся 32 мандатов недостаточно для избрания кандидата от партии власти мэром Еревана.

Согласно Избирательному кодексу, выборы мэра Еревана проходят по пропорциональной системе. Совет старейшин в течение двух недель должен избрать мэра Еревана, если политическая сила по итогам голосования не получает большинство в Совете старейшин, что позволит ее кандидату автоматически избраться мэром. Если за этот срок не удается избрать мэра, полномочия Совета прекращаются и назначаются новые внеочередные выборы.

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