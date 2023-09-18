Суд оставил в силе запрет на лесное хозяйство в Кабардино-Балкарском заповеднике

18 сентября 2023, 19:52

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Кассационная инстанция оставила в силе решение об отказе снять статус особо охраняемой территории с двух участков Кабардино-Балкарского заповедника и разрешить там ведение лесного хозяйства.

Кассационный суд оставил в силе решения двух нижестоящих судов об отказе снять статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) с двух участков в Черекском районе общей площадью 54 тысячи квадратных метров, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на решение суда.

Согласно решению суда, с иском к ФГУП «Кабардино-Балкарский государственный природный заповедник» обратилось министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии.

Истец указал, что спорные участки полностью входят в состав земель лесного фонда Черекского лесничества, и право на них зарегистрировано в лесном реестре, поэтому участки должны быть использованы для ведения лесного хозяйства. А между тем режим особо охраняемой природной территории исключает отнесение земель к лесному фонду, что нарушает права других собственников, указало министерство.

Кабардино-Балкарский высокогорный природный заповедник посчитал исковые требования необоснованными. В своих возражениях он со ссылкой на закон «Об особо охраняемых природных территориях» указал, что без соответствующей регистрации права собственности режим ООПТ не может быть наложен.

В соответствии с Земельным кодексом, к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, памятники природы, национальные парки, ботанические сады. Они являются общенациональным достоянием и могут находиться как в федеральной, так и в республиканской или муниципальной собственности. Эти природные комплексы особо охраняются от воздействия человека, и в них полностью запрещается экономическая деятельность, указали представители ответчика.

Арбитражный суд решил, что спорные земельные участки лишь частично расположены на территории Кабардино-Балкарского государственного заповедника, но, тем не менее, в соответствии с законом «Об особо охраняемых природных территориях» изменение целевого назначения земельных участков, расположенных в границах ООПТ, запрещается. Суд отказал в иске, решение было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях, но оставлено без изменения.

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