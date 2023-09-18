Людмила Гуслякова проводит голодовку в Краснодаре около здания администрации Краснодарского края. Фото: Евгении Стрижковой

18 сентября 2023, 13:01

Обманутая дольщица объявила голодовку в Краснодаре

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64-летняя Людмила Гуслякова из Геленджика начала сегодня в Краснодаре у здания краевой администрации бессрочную голодовку. Она потребовала от властей решения ее проблемы с отсутствием жилья.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 ноября 2022 года пенсионерка Людмила Гуслякова объявила о проведении голодовки перед зданием администрации Кубани. Она потребовала от властей выполнить обещание – предоставить жилье дольщикам 14-этажного дома в Геленджике, который был снесен как незаконная постройка.

Сегодня в 10.00 в Краснодаре у здания администрации Краснодарского края 64-летняя Людмила Гуслякова из Геленджика начала бессрочную голодовку. Она пояснила, что вышла на акцию протеста, чтобы привлечь внимание чиновников к своей проблеме.

"Я вынуждена продолжить акцию голодовки, которую проводила 24 ноября 2022 года, так чиновники обещали решить вопрос за неделю, но не решили его в течении года. Я являюсь потерпевшей по уголовному делу, как участница строительства 440-квартирного, 14-этажного жилого дома №79 по улице Красногвардейской, строительство которого осуществлялось в городе-курорте Геленджик с 2011 года. У этого дома долгая и не законченная история до сегодняшнего дня", – рассказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

Многоэтажный дом, о котором идет речь, снесен по решению суда, добавила она. "Как и многие пострадавшие участники строительства нашего дома, я неоднократно обращалась во все органы власти с просьбой защитить мои конституционные права на жильё", – отметила дольщица.

По ее словам, квартиру в этом доме она купила, продав единственное жилье в Бурятии, в городе Улан-Удэ. "С 2011 года у меня нет крыши над головой и очень скромная пенсия. Мне 64 года. Пока позволяло здоровье, я работала, чтобы оплатить аренду съёмного жилья. Хотя жильём это было сложно назвать", – пожаловалась пожилая женщина.

"Я намерена стоять до последнего, у меня нет другого выхода", – добавила она.

Поддержать Людмилу Гуслякову в Краснодар приехали около 50 дольщиков, которые также были обмануты.

Напомним, что в ноябре 2022 года обманутые дольщики Геленджика также проводили голодовку. 27 ноября 2022 года они приняли решение ее прекратить после того, как чиновники пообещали в течение недели решить их вопрос.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Примечание:

"Суд арестовал главу кубанского фонда защиты дольщиков", "Дольщики сочинского ЖК получили компенсации вместо квартир", "Суд обязал застройщиков долгостроя в Геленджике выплатить долги дольщикам".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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