Следствие возобновило поиски пропавшей 30 лет назад девочки в Калмыкии

18 сентября 2023, 09:58

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В 1993 году в селе Вознесеновка Целинного района были убиты выходцы из Дагестана – мужчина и женщина, у которых остались два сына и дочь. Девочка тогда пропала. Следователи недавно возобновили ее поиски, следствие считает, что ребенок 30 лет назад был похищен.

По версии следствия, вечером 3 февраля 1993-го года рабочие животноводческой фермы, расположенной около села Вознесеновка в Целинном районе Калмыкии услышали выстрелы. На место прибыли силовики, при осмотре местности они обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Было выяснено, что погибшая и ее гражданский супруг работали на ферме.

Пара воспитывала двух несовершеннолетних сыновей и дочь женщины от первого брака. Мальчики нашлись, а девочку и ее отчима найти сразу не удалось. Позже тело ее отчима было найдено в километре от фермы с несколькими огнестрельными ранениями. Силовики выдвинули версию, что девочку мог похитить неизвестный, застреливший ее мать и отчима. Было возбуждено уголовное дело, но из-за отсутствия результатов оно было закрыто. Мальчиков увезли родственники в Дагестан, передали 17 сентября РИА "Новости".

На днях в Вознесеновку прибыли следователи из Элисты и стали расспрашивать местных жителей о пропавшей 30 лет назад девочке. Сейчас ей уже 43 года. Из-за чего у них возник интерес к этому делу, они не уточнили.

Убитая женщина и ее дочь были даргинцами, отметил один из сотрудников местной администрации. "Лично я их не знал, хотя родился и вырос здесь. У нас вообще довольно большая диаспора из Дагестана. Я поинтересовался у ее представителей об этой семье, не остался ли тут кто-то из родни. Фамилия, конечно, распространенная, но конкретно этих людей никто из диаспоры не вспомнил", – привело его слова РИА "Новости".

Сотрудник администрации предположил, что семья приехала в Калмыкию на заработки, где устроилась в совхоз "Вознесенский". Он отметил, что девочку не помнят сотрудники местной школы, так как она могла там и не учиться. Однако на единственной сохранившейся фотографии девочка изображена в школьной форме.

Поиски пропавшей девочки ведутся на только в Калмыкии, но и в Дагестане, так как следствие не исключает, что следы убийцы могут вести в эту республику. "Поскольку преступление было совершено в так называемых условиях неочевидности, а тело подростка не нашли, приоритетной остается версия похищения. Также не исключено, что девочка сбежала, став свидетелем убийства родных. Мы надеемся, что она увидит себя в ориентировке и откликнется либо это сделают ее знакомые", – пояснил источник в правоохранительных органах.

О возобновлении поисков пропавшей 30 лет назад девочки также сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Калмыкии. Но с чем связано то, что к делу следователи вернулись спустя длительное время, ведомство не уточнило.

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