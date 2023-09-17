17 сентября 2023, 14:48

Житель Новороссийска арестован за проукраинский лозунг

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Суд отправил под арест на 15 суток жителя Новороссийска Игоря Кочерова, посчитав экстремистской атрибутикой лозунг в поддержку Украины, размещенный им в соцсети.

Октябрьский райсуд Новороссийска отправил под арест на 15 суток местного жителя Игоря Кочерова за публикацию в соцсети "ВКонтакте" проукраинского лозунга, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Кочеров был обвинен по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ , которая предусматривает для граждан от тысячи рублей штрафа до ареста на 15 суток. К карточке дела прикреплен текст постановления, датированного 8 сентября.

По данным суда, Кочеров на своей странице в соцсети разместил лозунг из двух слов с упоминанием Украины, "который использовался и используется различными украинскими националистическими группами". "В судебном заседании Кочеров И.С. вину при изложенных выше обстоятельствах признал, раскаялся", - говорится в тексте постановления.

Судья Чанов пришел к выводу, что Кочерову должно быть назначено наказание в виде административного ареста. "Назначение только такого наказания будет способствовать предупреждению совершения новых правонарушений", - указал суд.

Напомним, 4 марта 2022 года была введена также ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался и Краснодарский край.

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Примечание:

"Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Житель Новороссийска оштрафован за публикацию флага в соцсети", "Надпись на машине стала поводом для задержания жителя Краснодара".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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