Жители Буйнакска потребовали сохранить городской фонтан

17 сентября 2023, 09:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Буйнакска записали видеообращение к депутату Госдумы Сайгидпаше Умаханову, в котором пожаловались, что местные власти планируют построить мемориал погибшим в спецоперации на Украине бойцам на месте фонтана в местном парке. Этот фонтан у многих горожан связан с воспоминаниями, он построен в 1902 году, отметили авторы обращения.

Видеообращение жителей Буйнакска к депутату Госдумы Сайгидпаше Умаханову опубликовано 16 сентября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана".

"Уважаемый Сайгидпаша Дарбишевич! Мы, жители Буйнакска обращаемся к вам как к депутату Государственной думы представляющего регион наш, с просьбой, чтобы вы посодействовали с сохранением нашего культурного наследия – это фонтан 1902 года", – сказала на кадрах видео одна из местных жительниц.

Рядом с ней около фонтана стоят еще около десятка горожан.

Авторы обращения пояснили, что на месте фонтана местные власти планируют построить мемориал в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

На другом ролике горожане показали площадку, которая расположена в нескольких десятках от фонтана, который они просят сохранить. "Это место не облагорожено, не ухожено, достаточной площадью, абсолютно готовое для постройки мемориального комплекса и одновременного благоустройства", – сказала автор ролика.

Эта запись в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 176 тысяч пользователей на 09.05 мск 17 сентября набрала 86 отметок с реакцией пользователей и 59 комментариев. Большая часть их авторов поддержала жителей Буйнакска.

"Молодцы, что беспокоятся за свой город", – отметил Абдул Асхабов.

"Так интересно. А без этих обращений чиновники не знают, как нужно работать?" – задался вопросом Timur Aliev.

"Тот свободный участок в собственности наверно уже, из-за этого не могут там построить" – предположил Шамхал Умаров.

Ну зачем портить такую память пожилым людям? Зачем портить это прекрасное место? Неужели во всей площади нет места для постройки?" – написал пользователь с ником Black Black.

На 09.05 мск на сайте администрации Буйнакска и в телеграм-канале Сайгидпаши Умаханова нет комментариев относительно обращения жителей Буйнакска.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.