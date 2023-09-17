Проблемный дом достроен в Краснодаре

17 сентября 2023, 02:29

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Один из домов жилого комплекса "Свобода" на 483 квартиры сдан в Краснодаре. Обманутые дольщики ждали его достройки почти семь лет.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года в Краснодаре были сданы два дома ЖК "Свобода", владельцы квартир в которых ждали окончания строительства более пяти лет. Речь идет о литерах 4 и 5. Литеры 6, 7 и 8 были введены в эксплуатацию в 2021 году. Ожидали достройки литеры 1, 2 и 3.

В Краснодаре сдали литер 3 ЖК "Свобода", строительство которого было прекращено в 2016 году. Компания ССК, которая взялась за достройку комплекса, ввела в эксплуатацию 24-этажный дом из четырех блок-секций на 482 квартиры, пишет 16 сентября 93.ru.

В настоящее время в реестре проблемных домов Краснодара, по данным пресс-службы мэрии, значится 40 многоэтажек, пишет "Кубань 24".

Напомним, что в ноябре 2018 года директор строительной фирмы "Таурас-96" в Краснодарском крае была обвинена в двух эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и невыплате заработной платы подчиненным (часть 2 статьи 145.1 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны 583 человека."Таурас-96" должна была построить жилой комплекс из семи домов на пересечении улиц Семигорской и Понтийской в Краснодаре в 2013 году, но не сделала этого. В 2017 году за достройку проблемного объекта взялась строительная компания ССК. Жилой комплекс получил название "Свобода".

По всей России число обманутых дольщиков составляет порядка 35-40 тысяч человек. На юге России и Северном Кавказе ситуация с защитой прав участников долевого строительства в целом не отличается от других российских регионов. Известны случаи обмана дольщиков в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии. На "Кавказском узле" опубликована справка "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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