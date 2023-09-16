Обвинитель запросил для Ноздринова девять лет колонии

16 сентября 2023, 19:37

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Прокурор потребовал приговорить к девяти годам колонии кубанского журналиста Александра Ноздринова, обвиненного в распространении фейков о российской армии. На заседание не пустили никого из пришедших поддержать журналиста.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о распространении фейков об армии. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Ноздринова. 30 июня и.о. председателя Новокубанского суда запретил посещение процесса. Защита заявила, что подобный запрет незаконен и мешает допросу свидетелей. В июле суд назначил следующее заседание на 15 сентября в связи с тем, что судья, которая ведет дело, ушла в отпуск.

15 сентября на заседании суда по делу Александра Ноздринова выступил прокурор, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Наталья Воливач. "Он повторил все доводы обвинительного заключения без анализа и потребовал приговорить моего подзащитного к девяти годам лишения свободы", - сказала она.

Часть 2 статьи 207.3 УК РФ, по которой обвинен журналист, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

По словам адвоката, в ответ Ноздринов заметил, что ему нужно время на анализ того, что сказал прокурор, чтобы выступить с последним словом. "Судья заявила, что у него, мол, было на обдумывание полтора месяца, пока она была в отпуске (что, вообще-то, является нарушением его прав). И Ноздринов с трудом добился отсрочки до 25 сентября, когда пройдет следующее заседание. Возможно, оно станет последним, поскольку сейчас по закону можно сразу за последним словом провозглашать резолютивную часть приговора, а уже потом писать его полный текст", - сказала Наталья Воливач.

Она отметила, что на заседание опять не пустили никого из пришедших поддержать Ноздринова, в том числе его жену Екатерину, ранее удаленную из зала, когда она выступала в роли общественного защитника. "Там и зал подобрали такой, где было буквально три стула, чтобы можно было сказать если что: видите, мест нет", - добавила адвокат.

Екатерина Ноздринова подтвердила, что ее не пустили на заседание. "Мне сказали: в здание суда – можно, на заседание – нельзя. И я слышала, как судья заявила секретарю: "Всех удаленных не пускать". А перед теми, кто все-таки прошел в здание, закрыла двери секретарь суда, сказав, что судебное заседание уже объявлено открытым", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск. Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

14 марта в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу защитой. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова.

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