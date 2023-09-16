Пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета в Волгоградской области

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку у хутора Краснокоротковский, пилот госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Легкомоторный самолет Вираж В-1 RA-0256A совершил жесткую посадку в Волгоградской области.

По данным пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, вечером 15 сентября самолет совершил жесткую посадку около хутора Краснокоротковского Новоаннинского района, пишет "Интерфакс".

В результате инцидента был травмирован пилот самолета, он госпитализирован в травматологическое отделение Михайловской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести, информирует "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 сентября в Калачевском районе Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24, выполнявший учебный полет.

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