Кандидат в депутаты гордумы Волгограда заявил о провокации на участке

16 сентября 2023, 00:58

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Серго Нарсия, участвовавший в выборах депутатов Волгоградской городской думы по списку партии "Новые люди", рассказал, что во время подсчета бюллетеней ему пытались помешать вести видеосъемку, а затем устроили провокацию, заявив об избиении.

Как писал "Кавказский узел", в Волгограде вечером 10 сентября наблюдатель получил травму на избирательном участке и был доставлен в больницу. Пострадавший пытался помешать видеосъемке подсчета голосов и упал, рассказал второй участник конфликта, кандидат в депутаты Серго Нарсия.

Во время выборов в Астраханской области, Волгоградской области, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области активисты зафиксировали десятки нарушений. Среди них вбросы бюллетеней, задержаний наблюдателей и попытки помешать их работе, нарушения запрета на агитацию и давление на избирателей.

Правозащитник Серго Нарсия 15 сентября рассказал корреспонденту "Кавказского узла" подробности инцидента, произошедшего на избирательном участке вечером 10 сентября.

По его словам, он участвовал в выборах депутатов в Волгоградскую городскую думу по списку партии «Новые люди» в четвертом округе. 10 сентября после окончания голосования Серго находился в участковом избирательном участке №743, который располагался в Краснооктябрьском районе Волгограда в школе №34.

С 8 по 10 сентября в стране проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Нарушения, по словам Нарсия, начались уже в восемь часов вечера. Полтора часа Серго «терпел». Во время подсчета бюллетеней Нарсия и наблюдатель от партии «Новые люди», чье имя Серго не стал называть, подверглись провокационному нападению. Нападали телохранители одного из кандидатов в депутаты, который в то время также находился в УИКе.

«Пришел кандидат с двумя телохранителями и стали "быковать" на меня и на нашего наблюдателя. Молча, ногами наезжали на меня. Я стал спрашивать членов УИКа, что это такое, почему мешают наблюдать. Они (члены УИКа) говорили: «Где? Мы ничего не видим. Все нормально. С ума сходите». «Но если так, тогда я видео включу, и будем потом с этим разбираться», - сказал я им», - рассказал Серго Нарсия.

Он включил камеру на телефоне и стал записывать происходящее. Телохранитель попытался препятствовать съемке. Он загораживал доступ Нарсия для наблюдения за местом, в котором проводился подсчет бюллетеней. «Я отошел подальше, включил камеру. За мной телохранитель этот пошел отбирать телефон. Я залез на стул на самой крайней дальней точке. Он (провокатор) стал на стул залезать, пытаясь достать мой телефон. Я говорил: «Уйди, кто тебе дал право меня трогать». Он - прыжок назад, падает и прикидывается больным. Я кричу: «Быстро вызывайте "скорую" и полицию. Быстро регистрируйте». Мне не дали проверить состояния пострадавшего. Я просил полицию и "скорую". 10 минут думали, вызывать или нет. Этот человек 30 минут лежал на полу. В результате "скорая" приехала. Врачи сказали: «Он здоров. Все нормально». Полиция приезжает, других (полицейских) вызывает, те третьих вызывают», - рассказал Серго Нарсия. Падение человека, по словам Серго, произошло около 21.30 мск.

Полицейские стали выпроваживать Серго из зала, в котором проходил подсчет бюллетеней. Нарсия возражал, так как потом по существующим правилам доступ для него был бы закрыт. Участковый пообещал, что после опроса он его обязательно пропустить в зал. Но слова своего не сдержал. «Участковый нарушил правила. Ничего мне не объяснил. Настоятельно хотел опросить меня вне кабинета (УИКа), чтобы решить, какой протокол на меня оформлять: административный или уголовный. Я ему возразил - у меня видео есть. Если не верите, можем там (в кабинете УИКа) остаться и посмотреть (видеозапись), а потом разберемся, что вам делать. Вышли. Обратно меня не впускают. Полицейские не реагируют. Я позвонил в полицейский участок, сказал им, что полицейские на участке меня не пускают. Но так и не пустили», - рассказал Серго.

Он заявил, что уверен в том, что член комиссии, который добивался его вывода из кабинета УИКа, осуществил вброс бюллетеней. Также он заявил, что против него, Нарсия, была совершена провокация. «Уверен, что был вброс сделан. Иначе зачем эти провокации?» - высказал свое предположение собеседник.

По словам Нарсия, провокатор, «изображавший из себя пострадавшего», подал заявление в суд на Серго - якобы тот его избил. Во время инцидента члены УИКа поддерживали провокатора и выкрикивали в адрес Нарсия лживые и оскорбительные выражения. «Всё лживые высказывания членов УИК есть на видео. Позавчера (13 сентября) пострадавший, забрал заявление из полиции и просит не вести расследование. Прошло пять дней. Никто от полиции не звонил мне», - пояснил Серго.

Он также заявил, что позже одно из СМИ опубликовало об этом инциденте «лживые сведения». «Говорили мне, что я не имею права вести видеосъемку. Член комиссии кричал на меня, требуя, чтобы я ушел, нарушал все правила, какие есть. Подозреваю, что он выступал за какую-то одну партию. Другая член УИК бесилась и меня царапала ногтями. Просьбы мои к полиции "задержать опасную (женщину), кто царапает", не были услышаны! Объявили: "Ждём СОГ (следственно-оперативную группу), и они решат кого забрать!" Второй телохранитель мешал вести наблюдение нашему наблюдателю. Все это на видео у нас есть. Если бы я сидел спокойно, проблем бы не было. Но так как мы активно наблюдали, они стали на нас наезжать, руками трогать, царапаться. Все они на меня написали (заявления) в суд, что я его (провокатора) избил. Я их спросил: «Ребята, что важнее - 10 ваших свидетельств или видео, которое я снял?» Замолчали», - сообщил подробности инцидента Серго, сделав акцент на том, что, согласно статьи 29 Конституции РФ, он имел право проводить видеосъемку нарушений на участке.

Серго Нарсия сказал, что юристы партии «Новые люди» по данному инциденту готовят сейчас жалобы и заявления в Облизбирком, в районный отдел полиции и в управление собственной безопасности ГУВД. Будет также подан иск в Краснооктябрьский районный суд. «Будем писать жалобы и требования, чтобы аннулировать результаты голосования на этом УИКе и наказать виновных – всех членов УИКа. Чтобы примером было для других, что нарушать законы и правила нельзя. Будем и в Москву, и в Волгоград писать с приложением фото и видео доказательств. ТИК (Краснооктябрьского района) я предупредил: будет жестко, будет честно. За такое открытое провокационное поведение УИКа», - заявил Серго, пояснив, что заявления и иски только готовятся к подаче.

Комментариями других участников инцидента на избирательном участке "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

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