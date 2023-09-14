Суд отказался рассматривать иск жителя Дагестана о выплатах за ранение в зоне СВО

14 сентября 2023, 14:10

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С апреля 2022 года житель Дагестана Сулайман Булачов добивается социальных выплат за ранение, полученное в зоне специальной военной операции. Хасавюртовский райсуд возвратил ему иск, поданный в отношении военкомата.

По словам жителя Дагестана Сулаймана Булачова, в самом начале спецоперации на Украине он получил осколочное ранение после чего был уволен в запас. Булачов в апреле 2022 года обратился в военкомат с требованием о социальных выплатах, но до сих пор не получил ответа.

Житель Дагестана обратился в военкоматы Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского районов с просьбой предоставить ему необходимые для получения выплат документы, но его обращения остались без удовлетворения. После этого он обратился в Хасавюртовский районный суд, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Булачов попросил в судебном порядке признать, что военкомат необоснованно не направил его документы в соответствующие инстанции для того, чтобы жителю Дагестана были начислены выплаты. Однако суд возвратил иск бывшему военнослужащему.

В решении опубликованном на сайте Хасавюртовского районного суда сказано, что дело возвращено Булачову, так как оно неподсудно гражданскому суду.

"Кавказский узел" также писал, что 5 июня стало известно, что военнослужащий-контрактник из Буйнакска Махач Гаджимурадов получил тяжелое ранение в ходе спецоперации на Украине и уже более года находится в коме. Его родственники рассказали, что не могут получить начисляемые ему выплаты, так как не имеют возможности оформить опекунство из-за бессознательного состояния Гаджимурадова.

26 августа также сообщалось, что Табасаранский районный суд удовлетворил иск местного жителя, который попросил установить его право на получение выплат за погибшего на Украине контрактника.

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