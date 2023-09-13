13 сентября 2023, 19:00

Жители Чечни осуждены на семь лет вопреки показаниям о пытках

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Верховный суд Чечни утвердил обвинительный приговор Хусейну Баталову и Юсупу Дауеву по делу о подготовке к убийству по мотивам религиозной ненависти. Защита заявляла о пытках, однако суд счел эти доводы необоснованными.

Приговор Гудермесского районного суда по делу  против Хусейна Баталова и Юсупа Дауева о приготовлении к участию в вооруженном формировании, подготовке к убийству по мотивам религиозной ненависти и незаконном обороте оружия обвинение и защита обжаловали в Верховном суде Чечни, который утвердил приговор с незначительными изменениями, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения суда, прокурор обжаловал приговор, указав, что районный суд допустил нарушения нарушений уголовно-процессуального закона, в частности, части  2.1 статьи 58 Уголовного кодекса России, "согласно которой мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение преступления, предусмотренного статьей 208 Уголовного  кодекса России (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем) , отбывание части срока наказания назначается в тюрьме".

Адвокат Баталова Марина Дубровина в апелляционной жалобе указала, что ее подзащитный признан виновным за приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании, то есть он не участвовал в нем, поэтому  довод прокурора об отбывании осужденными первого года отбывания наказания в тюрьме несостоятелен.Она заявила о незаконности и необоснованности приговора, указав, что материалы дела были фальсифицированы, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Адвокат подчеркнула, что в отношении ее подзащитного применялись пытки, а на изъятом у Баталова пистолете не обнаружены его отпечатки пальцев. Также адвокат усомнилась в квалификации эксперта, проводившего изучение оружия и достоверности показаний свидетеля, который присутствовал при досмотре Баталова. 

Баталов и Дауев вину не признали но их вина "подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами", а сведений о том, что "указанные доказательства получены с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства",  в материалах дела не имеется, указал суд. Апелляционная инстанция также указала, что доводы, изложенные в возражениях адвоката Дубровиной, "судебная коллегия находит не основанными на требованиях закона". Верховный суд Чечни оставил в  силе назначенный судом первой инстанции срок - семь лет каждому из подсудимых, и удовлетворил требование прокурора об отбытии первого года наказания в тюрьме, указано в решении, которое опубликовано на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что представитель защиты заявил о пытках трех жителей Наурского района после задержания пытали, их  заставили оговорить себя признанием в создании вооруженной группировки и клятве лидеру террористической организации. Близкие подсудимых также сочли дело сфабрикованным.

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Примечание:

"Правозащитники напомнили о безнаказанных похищениях в Чечне", "ЕСПЧ назначил Максиму Лапунову компенсацию за пытки в Чечне", "Правозащитники прокомментировали назначение Руслана Алханова".

Автор: "Кавказский узел"

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