Бывший посол Армении в России освобожден под залог

13 сентября 2023, 06:29

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Суд освободил бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна, обвиняемого в мошенничестве, под залог в 260 тысяч долларов, ему также выдана подписка о невыезде. Аналогичный залог был внесен за его сына Сергея Смбатяна.

Как писал "Кавказский узел", бывший посол Армении в России Армен Смбатян и его сын, дирижер Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян были задержаны в конце июля по подозрению в аферах с землей. Еще один фигурант дела, предприниматель был объявлен в розыск.

Бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна суд освободил под залог в 260 тысяч долларов, информируют 12 сентября "Новости-Армения" со ссылкой на советника генерального прокурора Армении Лусине Мартиросян.

Помимо залога в отношении Смбатяна избрана также мера пресечения в виде подписки о невыезде. Под залог на аналогичную сумму освобожден и Сергей Смбатян, пишет РИА "Новости".

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