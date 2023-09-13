13 сентября 2023, 06:29

Бывший посол Армении в России освобожден под залог

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Суд освободил бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна, обвиняемого в мошенничестве, под залог в 260 тысяч долларов, ему также выдана подписка о невыезде. Аналогичный залог был внесен за его сына Сергея Смбатяна.

Как писал "Кавказский узел", бывший посол Армении в России Армен Смбатян и его сын, дирижер Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян были задержаны в конце июля по подозрению в аферах с землей. Еще один фигурант дела, предприниматель был объявлен в розыск.

Бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна суд освободил под залог в 260 тысяч долларов, информируют 12 сентября "Новости-Армения" со ссылкой на советника генерального прокурора Армении Лусине Мартиросян.

Помимо залога в отношении Смбатяна избрана также мера пресечения в виде подписки о невыезде. Под залог на аналогичную сумму освобожден и Сергей Смбатян, пишет РИА "Новости".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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