Валов потребовал вернуть изъятые у него при обыске деньги

13 сентября 2023, 05:34

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Спустя почти полгода после освобождения из колонии сочинский блогер Александр Валов так и не добился возвращения изъятых при обыске денег. При этом, по его словам, эти деньги должны были пойти на погашение штрафа и компенсацию морального вреда депутата Юрия Напсо.

Как писал "Кавказский узел", Ангарский горсуд удовлетворил требование администрации колонии установить административный надзор над бывшим главредом сайта "БлогСочи" Александром Валовым после его освобождения, которое было намечено на 31 марта. Судья обязал Валова в течение двух лет не покидать Сочи и два раза в месяц отмечаться в полиции, сообщил адвокат. В апреле Валов сообщил, что силовики не возвращают вопреки решению суда изъятые при обыске телефон и компьютер.

26 декабря 2018 года суд признал Александра Валова виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. В августе 2019 года Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор.

Блогер Александр Валов сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 12 сентября обратился в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой разобраться, куда делись изъятие у него при обыске в январе 2018 года 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

«Прошло почти полгода с момента моего обращения, но никакой реакции не последовало. Следственный комитет переслал в СК края, а оттуда пришла отписка, что мое заявление перенаправлено тем, на кого я жалуюсь - сочинским следователям. Но ответа от них я так и не добился. Даже отписки. Поэтому вынужден обращаться вновь в СКР РФ», - рассказал Валов.

Он напомнил, что по решению суда ему должны были вернуть эти деньги. "По решению суда эти изъятые деньги должны были пойти на погашение штрафа в счет государства и в счет удовлетворенного гражданского иска Напсо о компенсации ему морального вреда. Однако, как я сам обнаружил на сайте ФССП, в отношении меня в 2018 и 2020 годах возбуждены несколько исполнительных производств, сумма общего долга составляет 2,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что никаких исполнительных производств я не получал, мне насчитывают еще и пеню за накапливающийся долг, который я никак не мог оплатить, находясь в тюрьме до 2023 года. Я пытался дозвониться до пристава <...>, но на звонки в этой службе никто не отвечает. Тогда я принял решение поехать к нему на прием. [Он] удивился, что я сам пришел к нему. Я ему объяснил ситуацию, что, если он возьмет 10 000 евро и 10 000 долларов и конвертирует их в рубли в счет долга, то мой долг автоматически спишется, и он сможет закрыть исполнительное производство. Однако ничего внятного пристав мне не сказал, а долг продолжает нарастать», - рассказал блогер.

Адвокат Сергей Костюк рекомендовал Валову обратиться в сочинское Следственное управление на предмет ознакомления с материалами уголовного дела, чтобы выяснить, где находятся деньги и почему они не возвращены владельцу.

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