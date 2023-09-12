Стали известны подробности нападения на члена избиркома в Новороссийске

12 сентября 2023, 07:54

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После того, как в Новороссийске неизвестный совершил нападение на члена избиркома Дмитрия Лебедева, удалось получить видеозапись, на которой в том числе видно лицо нападавшего, однако полиция не принимает никаких мер, рассказал коллега Лебедева Роман Пилипенко. За нападением может стоять один из местных высокопоставленных чиновников, считает другой член избиркома Павел Жидков.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября в Новороссийске член избиркома Дмитрий Лебедев подвергся нападению. Ему потребовалась помощь врачей, Лебедев направил заявление в полицию.

На выборах на юге России независимые наблюдатели зарегистрировали более 90 нарушений. Среди них вбросы бюллетеней, задержаний наблюдателей и попытки помешать их работе, нарушения запрета на агитацию и давление на избирателей.

Дмитрий Лебедев попросил корреспондента "Кавказского узла" отложить беседу с ним, в которой он бы рассказал ему подробности нападения, поскольку, по его словам, после нападения чувствует себя плохо.

По словам члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Новороссийске Романа Пилипенко, 9 сентября после нападения его коллега Дмитрий Лебедев продолжил свою деятельность.

"У нас в Новороссийске проходят довыборы в местный парламент. Я являюсь членом ТИКа "Центральная" с правом решающего голоса. В течение выборов я ездил по всем участкам и помогал наблюдателям, отстаивал их права на участках, старался заставить и убедить комиссии соблюдать закон, оставлял многочисленные жалобы на работу комиссий", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Пилипенко отметил, что попросил Лебедева, чтобы он ездил вместе с ним, так как опасался, что могут возникнуть инциденты.

"Ездили мы на машине Дмитрия. Нападение на нас произошло рядом с УИК №37-02, около 18 часов вечера. Мы остановились возле магазина "Магнит", чтобы написать заявление о нарушениях. Дмитрий сидел за рулем с компьютером. Мы оба заметили группу молодых людей спортивного телосложения. Один из них отделился от толпы и стал ходить возле машины. Кому-то звонил по телефону. Я предположил, что этим молодым людям заказчики поставили задачу спровоцировать драку с нами и даже приготовился к отражению этой атаки", – рассказал Роман Пилипенко.

"Однако этот молодой человек просто молниеносно подскочил к машине со стороны, где сидел Дмитрий с компьютером и вылили на него какую-то красную жидкость. Дмитрий отреагировал молниеносно выскочил из машины и побежал следом за хулиганом", – продолжил рассказ член избиркома.

Лебедев сфотографировал группу молодых людей спортивного телосложения, из числа которых мог быть нападавший. Увидев это, они потребовали, чтобы он удалили фотографии. "Я отказался и тогда они всей толпой двинулись за мной. Ничего хорошего их внешний вид и агрессия мне не предвещали. Тогда я их прямо спросил, тот кто облил моего коллегу из его компании? После чего все замолчали и оставили меня в покое", – рассказал Пилипенко.

Лебедев ему рассказал, что не смог догнать нападавшего. "Дмитрий сказал мне, что чувствует себя плохо, как будто у него началась аллергия на жидкость, которую на него вылили. Мы вызвали скорую на место события. Врачи ввели лекарство Дмитрию и сказали, что это антигистаминное средство от аллергии", – добавил Роман Пилипенко.

По его словам, оба члена избиркома были шокированы произошедшим. Пилипенко помыл машину на автомойке и сменил одежду. Его мобильный телефон и компьютер оказались повреждены. Далее он написал заявление в полицию, а 10 и 11 сентября оба члена избиркома продолжили ездить по участкам и фиксировать нарушения во время выборов.

Роман Пилипенко считает, что на самом деле нападение готовилось на него, и что нападавший перепутал его с Лебедевым, так как были оба в одинаковых голубых рубашках. "Скорее всего я им сильно мешал и таким образом они решили меня устранить, хоть таким путем, за мной видимо проследили", – сказал он.

Он обратил внимание, что человек, который напал на Лебедева, предварительно подходил к машине, чтобы удостовериться, что оба члена избиркома находятся в ней. "Его лицо и одежда с характерными признаками, видны на записи с камер, которые мы получили. Полиция, которая прибыла, не стала осматривать место происшествия, сказала ехать в участок за ними. Считаю, что нападение было вызвано моей деятельностью связанной с отстаиванием честности выборов, иные причины для нападения отсутствуют", – подчеркнул Роман Пилипенко.

В Новороссийске на выборы существенное влияние оказывает один из высокопоставленных чиновников и его друзья, которые баллотируются в депутаты и несмотря на то, что его друзей никто не знает, они всегда побеждают, заявил член участковой избирательной комиссии (УИК) Павел Жидков.

По его мнению, за нападением может стоять бывший заместитель главы Новороссийска, кандидат в депутаты, одержавший победу на выборах Олег Мацедонский. "Я не могу это доказать. Но возникает вопрос, почему Мацедонского никто и ничем не облил, а в дни выборов облитыми оказались неугодные властям люди?" – сказал Жидков.

Олег Мацедонский заявил корреспонденту "Кавказского узла", что непричастен к нападению на Лебедева, и что домысли о том, будто бы за нападением стоит он безосновательные и не соответствуют действительности.

Дмитрию Лебедеву нужно зафиксировать нанесенный ему ущерб, отметил юрист Сергей Костюк. "Потерпевшему надо запросить справку в скорой помощи с диагнозом, который был поставлен, и обратиться в полицию за направлением на обследование в СМЭ. А в отношении ущерба, нанесенного автомобилю и технике, так же необходимо провести экспертизу по направлению полиции", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

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