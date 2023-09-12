12 сентября 2023, 06:32

"Единое национальное движение" потребовало возбудить уголовное дело против Гарибашвили

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Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" обратилась в генеральную прокуратуру с требования начать расследование против премьер-министра Ираклия Гарибашвили в связи с обвинением в использовании правительственного самолета в личных целях.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября грузинская оппозиция обвинила премьер-министра Ираклия Гарибашвили в том, что он летал в Мюнхен на правительственном самолете в частных целях, и потребовала инициировать его отставку. Власти опровергли эту информацию, заявив, что полет осуществлялся коммерческим рейсом.

Член "Единого национального движения" Васо Урушадзе вместе с юристом партии Лашей Ткешеладзе обратились 11 сентября в Генеральную прокуратуру Грузии с официальным заявлением. Они потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Ираклия Гарибашвили, передает "Мтавари архи".

«В демократическом государстве Ираклий Гарибашвили должен не только уйти в отставку, но и сесть на скамью подсудимых и ответить на вопросы, которые возникают у общественности, средств массовой информации и которые должны иметь следственные структуры в нормальном, состоявшемся государстве», - заявил Урушадзе.

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что информация об использовании Гарибашвили правительственного борта в личных целях - домыслы. «Они пытаются прикрыть свою, так сказать, одноклубницу Саломе Зурабишвили. У них общий покровитель, это беспомощная попытка прикрыть нарушение Конституции президентом Грузии», - заявил он в эфире "Имеди".

Глава департамента стратегических коммуникаций Грузии Нино Гиоргобиани заявила, что Гарибашвили на личные средства нанял частный самолет, а сумма, которая была на это потрачена, будет обнародована при заполнении следующей налоговой декларации.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта" объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, для импичмента необходимо заключение Конституционного суда, но он подтвердит нарушение президентом Конституции. Оппозиция назвала инициированный правящей партией импичмент ударом по европейской перспективе Грузии. 7 сентября Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку, поскольку ощущает ответственность перед народом.

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Примечание:

"Европейское турне обострило конфликт Зурабишвили с правительством", ""Грузинская мечта" расширила возможности влияния на результаты выборов", "Грузинская оппозиция требует ограничить приток россиян в страну".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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