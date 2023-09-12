Более 100 семей нуждаются в переселении из-за наводнения в Гурии

12 сентября 2023, 08:34

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105 семей подлежат переселению из сел Озургетского и Ланчхутского муниципалитетов из-за наводнения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 сентября в регионе Гурия на западе Грузии после обильных осадков реки вышли из берегов. В нескольких местах сошел оползень, повредив дороги и дома. Погибли три человека. По данным на 10 сентября эвакуированы 200 человек, 35 семьям рекомендован переезд в безопасное место.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 11 сентября заявил, что 105 семей подлежат переселению из зоны бедствия в Гурии.

По словам Гарибашвили, на сегодняшний день ограничено движение в 11 местах в муниципалитетах Озургети и Ланчхути. «В течение двух дней были обследованы 237 приусадебных участков и жилых домов граждан, 31 объект инфраструктуры. На данном этапе переселению из зоны бедствия подлежат 105 семей», - сказал Гарибашвили на заседании правительства, передает сайт правительства.

Восстановлено движение по центральным дорогам Гурии, ведутся работы на внутренних сельских участках.

Первый заместитель мэра муниципалитета Ланчхути поблагодарил представителей различных муниципалитетов, которые оказывают гуманитарную помощь людям, проживающим в зоне бедствия. «Ущерб, нанесенный стихией, ликвидируется, дороги расчищены, работают спасатели, на месте находится группа геологов», - сказала первый заместитель главы муниципалитета Ланчхути Екатерина Гуджабидзе.

Представители районных организаций "Грузинской мечты" в Исани, Самгори, Ваке Сабуртало, нескольких районных организаций в Тбилиси собрали помощь для пострадавших в Гурии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Озургети (административный центр региона Гурия) слабый дождь при температуре +22 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 12 сентября ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +15 градусов, скорость ветра уменьшится до 2 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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