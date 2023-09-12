Сочинские активисты назвали предрешенными результаты выборов

12 сентября 2023, 04:47

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На выборах в Сочи явка составила более 46%, победу одержали восемь кандидатов от "Единой России", по одному от КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" и один самовыдвиженец, сообщила председатель ТИК Приморская города Сочи Валентина Ткачева. Итоги выборов были известны заранее, даже условно оппозиционные партии вроде КПРФ не проявили особой активности, отметили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 9-10 сентября в Сочи проходили довыборы депутатов городской думы, в ходе которых 62 кандидата боролись за 12 мест. В местном избиркоме рапортовали об отсутствии инцидентов во время голосования, и заявили о высокой активности избирателей.

С 8 по 10 сентября прошли выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о том, как прошла выборная кампания в регионах юга России и республиках Северного Кавказа, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

11 сентября состоялось заседание территориальной избирательной комиссии Приморская города Сочи, на котором подведены итоги голосования. Руководитель комиссии Валентина Ткачева рассказала, что явка на выборах в Сочи составила 46,1% от числа избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования. Решением комиссии дополнительные выборы признаны состоявшимися и действительными.



«Голосование проводилось для удобства населения в течение двух дней - 9 и 10 сентября. Сочинцы проявили достаточно высокую активность. На избирательных участках присутствовали наблюдатели от политических партий, самовыдвиженцев и Общественной палаты Краснодарского края. Выборы прошли открыто и прозрачно. В течение голосования нарушения законодательства о выборах не установлены. На каждом участке работали средства видеофиксации для наблюдения за помещением и в период голосования, и в ночное время. Безопасность на участках обеспечивали около 600 сотрудников правоохранительных органов», - отметила председатель ТИК Приморская города Сочи Валентина Ткачева.

По ее словам, решением комиссии признаны избранными 12 кандидатов, в том числе 8 - от партии «Единая Россия», один от ЛДПР, один от КПРФ, один от партии «Новые люди» и один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения. По Юго-восточному округу №1 наибольшее количество голосов набрал Ростислав Шубин, по Горному округу №3 – Александр Жигалко, по Кудепстинскому округу №4 - Владислав Жиронкин, по Хостинскому округу №5 - София Минина, по Бытхинскому округу №6 - Виталий Баянов, по Завокзальному округу №9 - Микаел Багманян и Денис Юрковский, по Донскому округу №11 – Сергей Бобков, по Новосочинскому округу №13 – Алик Амбарцумян, по Дагомысскому округу №14 – Илья Стопченко и Станислав Болдырев, по Головинскому округу №15 – Заур Хушт.

На условиях анонимности одна из членов УИКа согласилась рассказать о технологиях, позволяющих избирать тех, на кого указывает исполнительная власть. «Я хотела бы рассказать, как все и почему все происходит с нарушениями от выборов к выборам. Но я не хочу, чтобы вы называли мое имя и УИК, на котором я работаю, потому что у меня уже нет сил бороться с системой, которая фактически непробиваема. В новых условиях репрессий над инакомыслящими я реально боюсь преследований. На прошлых выборах мной написаны десятки заявлений о нарушениях, но за всю многолетнюю историю этих выборов никакой реакции от Следственного комитета, полиции либо вышестоящих избиркомов не поступало», - сказала она.

По ее словам, к ней были применены меры карательного характера как со стороны лидеров партии, которую она представляет, так и со стороны партии власти. "Во-первых, хочу поделиться своим анализом выборных компаний. Зачем и кто идет в депутаты? В депутаты в Сочи и России идут три категории граждан. Это те, кто хочет продвинуть свой личный бизнес за счет статуса <...> Вторые идут в качестве спойлеров, с целью не победить, а оттянуть на себя голоса избирателей. Третья категория - это люди, которые хотят работать на благо общества. Кто побеждает? Побеждают первые. Как правило, это люди без принципов <...> Тех, кто хочет служить отечеству и его гражданам, преследуют. К выборам не допускают либо создают все условия, чтобы этих людей не допустить к власти", - поделилась она наблюдениями.

По ее словам, в отношении тех, кто действительно хочет работать, создается информационный вакуум. "О людях, которые реально активны, мы просто не слышим. Им препятствуют не только в выборных компаниях, но и политической активности во время повседневной жизни. Пытаются «зачистить поле» для своих, убирают из так называемых "оппозиционных" партий независимых лидеров, меняя их на своих. Красноречивый пример этому - бывший лидер КПРФ Игорь Васильев, который не устраивал власть. Для этой цели в КПРФ были внедрены «свои» люди из числа спойлеров и лжекоммунистов с задачей изгнать из партии всех, кто представляет угрозу для правящей партии", - сказала она.

По словам члена УИК, для придания вида демократии выборам во власть иногда пропускают "своих оппозиционеров из числа коммунистов, ЛДПРовцев и вообще никому неизвестных партий". "Уже по расстановке «игроков» было понятно, что в ГСС пройдут четыре кандидата от якобы оппозиционных партий, потому что партия власти представила всего восемь кандидатов. Это простая арифметика, зная, что есть 12 освободившихся кресел в ГСС. Но действительно ли эти 8 единороссов, один коммунист, один ЛДПРовец, один от партии, которая вообще в Сочи неизвестна никому, и один самовыдвиженец стали народными избранниками, а не избранниками власти?" - задается она вопросом.

По ее словам, прошедших в ГСС людей никто не знает. "Они себя политически никак не проявляли, а тех, кого люди знают, набрали меньшее количество голосов. Как это возможно? Старыми и простыми методами. Основной метод - это вбросы. Сидеть на УИКе с утра до ночи невозможно. Независимому наблюдателю надо выйти в туалет либо покушать и в это время происходят чудеса! Вместо трех проголосовавших оказываются в урне в сто раз больше, пока наблюдатель ходил в туалет. Мы неоднократно писали, боролись, но когда 90 процентов членов комиссий и наблюдатели работают на партию власти за коврижки к выборам, сделать что-либо просто невозможно», - рассказала член одного из УИКов.

Илона Борисова-Кондакова не единожды участвовала в выборах от партии КПРФ в качестве кандидата. По ее словам, на прошлых выборах она, как могла, боролась с нечестными методами, подавая заявления в полицию и вышестоящий избирком, но никакой реакции на жалобы не последовало.

"А в этом сезоне меня даже не пустили на выборы <...> за излишнюю активность, как мне дали понять в самой партии. Хотя на участке Донском меня избиратели знают и хотели бы отдать голоса за меня. Но почему-то партия выдвинула кандидатом <...>, который проживает в 50-60 километрах от места голосования в Завокзальном районе. Поэтому я считаю его кандидатом-спойлером, который просто оттянул на себя голоса КПРФ не с целью победить, а с целью, чтобы на этом участке прошли единороссы. Это мое мнение и ощущение от этих выборов", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, никакой агитации от партии не велось. "Не было и наблюдателей от КПРФ. Все это естественно говорит о том, что КПРФ перестала быть оппозиционной партией и эти выборы назвать честными нельзя», - считает Борисова-Кондакова, которая подчеркнула, что это ее личное мнение.

Представитель КПРФ в Лазаревском районе Инна Пагаева рассказала, что очень много сил было вложено в рекомендованного городским комитетом КПРФ кандидата Сергея Сеновозова, однако на выборах он проявил себя, по ее словам, "совершенно вяло".

Сергей Сеновозов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что не является конкурентом кандидату от партии власти Зауру Хушту. «Я живут в Сочи всего пять лет. Меня тут никто не знает. А Заур Хушт - человек большой. У него газовый бизнес. Он единоросс. Он родился в Сочи, поэтому он и победил», - заявил он. При этом Сеновозов уточнил, что даже не является коммунистом, а только "поддерживающим партию" и ему доверили быть кандидатом от КПРФ.

Члены УИКов от КПРФ отметили корреспонденту "Кавказского узла", что наблюдателей от партии на участках не было вообще.

Корреспондент "Кавказского узла" попросила лидера горкома партии КПРФ в Сочи Анатолия Ерошенко прокомментировать ситуацию с отсутствием на участках наблюдателей от КПРФ. «Действительно, на участках на этих выборах не было наших наблюдателей, но только потому, что инициативу назначения взял на себя избирком края. Почему они не назначили наблюдателей в Сочи - не знаю. Надо спросить у них. Соглашусь, что это плохо. Однако мы получили одно место в ГСС. Член КПРФ Владислав Жиронкин стал единственным депутатом в ГСС от КПРФ за многие годы отсутствия нас там», - рассказал Ерошенко.

Бывший лидер КПРФ в Сочи Игорь Васильев считает, что партия после его ухода стала, по сути, "придатком ЕР и ведет соглашательскую политику с партией власти, имитируя независимость и свободу действий". «Было даровано одно место нынешнему КПРФ в его нынешнем составе, в местном парламенте. С одной стороны, это плата за лояльность, а с другой стороны - это показательное выступление на тему демократии, что сочинский парламент представлен не только одними единороссами и преданными им самовыдвиженцами, но и еще тремя разными партиями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ему поступило сообщение от члена одного из УИКов Центрального района. "За весь период выборов на этом УИКе проголосовало всего 122 человека, а когда стали подсчитывать голоса, то бюллетеней оказалось уже 600. Отмечается тенденция, что члены УИКов, несогласные с нечестными выборами, стали опасаться писать заявления и протестовать против фальсификаций. Они говорят, что их голос или протесты, заявления ничего не меняют», - отметил Васильев.

Независимый кандидат Владимир Атаманчук заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не сомневался в том, что выборы будут нечестными. «Просто лишний раз пошел на выборы, чтобы доказать своим избирателям, которые голосовали за меня, что в России, и в Сочи в частности, нет честных и чистых выборов», - сказал он, добавив, что не видит смысла писать жалобы.

Бывший лидер партии «Яблоко» в Сочи Ирэн Ильенкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла" про то, как участвовала в голосовании. «Урны там не были не опечатаны, только скреплены. Надомного голосования не было. Член УИК предложила мне проголосовать и за сына, то есть без паспорта выдать два бюллетеня. Я отказалась. Страница в журнале соседей с моего подъезда была пуста, я единственная, кто пришёл», - отметила она. При этом, отметила она, явка на участке была объявлена высокой.

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