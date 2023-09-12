Баку обвинил карабахских военных в попытке теракта с использованием собаки-смертника

12 сентября 2023, 02:49

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Карабахские военные привязали взрывное устройство к собаке и выпустили ее на азербайджанские позиции, попытка привести взрывчатку к действию была пресечена, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Нагорного Карабаха опровергло эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", на армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

Министерство обороны Азербайджана заявило о пресечении 11 сентября в Карабахе теракта, предпринятого армянскими вооруженными формированиями с использованием собаки-камикадзе.

«11 сентября примерно в 08:30 (по местному времени) незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку совершить террористический акт против военнослужащих нашей армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском направлении, с использованием собаки-камикадзе», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В пресс-релизе говорится, что на собаку было прикреплено "самодельное (импровизированное) взрывное устройство с дистанционным управлением" и его вынудили "двигаться в направлении азербайджанских позиций". Отмечается, что попытка привести самодельное взрывное устройство в действие была пресечена азербайджанскими военными.

«Решительно осуждаем подобную провокацию как действие, противоречащее «Протоколу о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», прилагаемого к «Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие». Считаем использование животных в целях совершения убийств аморальным поступком и расцениваем это как террористический акт», - говорится в заключение пресс-релиза Минобороны Азербайджана, где также опубликовано фото собаки к привязанной к шее взрывчаткой.

Военное ведомство Нагорного Карабаха опровергло информацию. «Распространенное сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 11 сентября в 8:30 военнослужащие Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) прикрепили самодельное взрывное устройство к шее собаки и заставили собаку перейти на азербайджанскую сторону и провести "террористическую" операцию, абсолютно сфабрикованное и ложное», - заявило ведомство.

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