Ереванские аналитики назвали пропагандой трактовку Азербайджаном заявлений Ирана

11 сентября 2023, 22:56

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Присутствие на Кавказе представителей иностранных военных сил в Иране считают недопустимым, но каких-либо негативных высказываний об армяно-американских учениях из Тегерана не звучало, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. По их мнению, Азербайджан, транслируя предупреждение Ирана о недопустимости изменения границ, умалчивает, что оно обращено и к нему.

Как писал "Кавказский узел" начальник Управления международных отношений и оборонной дипломатии Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммед Ахади посетил Баку с визитом. Иранская делегация 9 сентября приняла участие в заседании совместной азербайджано-иранской военной комиссии. Ахади в ходе визита в Баку выразил обеспокоенность деятельностью Армении, которая, по его словам, угрожает стабильности на Южном Кавказе. Вице-президент Ирана Мухаммед Джамшиди заявил, что Армения становится центром западной разведки в регионе и сближается с НАТО и ЕС. Азербайджанские аналитики отметили сегодня, что визит военной делегации Ирана в Азербайджан свидетельствует об обеспокоенности Тегерана обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Совместные с США военные учения Eagle Partner-2023 начались сегодня в Армении, в них участвуют 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

Для Ирана нежелательно западное присутствие в регионе и тесные отношения из соседних стран с Западом и, в частности, США, заявила корреспонденту "Кавказского узла" иранист Жанна Варданян.

Она напомнила, что Иран требовал вывода американских войск из Ирака и Афганистана, утверждая, что США не содействуют установлению мира. По ее словам, сотрудничество, особенно в военной сфере, вызывает у Ирана беспокойство. "В Иране назвали недопустимым присутствие представителей иностранных военных сил, комментируя развертывание миссии наблюдателей ЕС в Армении. Армяно-американские учения в Иране высказали беспокойство на уровне местных СМИ, назвав их попыткой США обосноваться в регионе. Присутствие Запада и США нежелательно для Ирана. Для обсуждений Иран приемлет формат "3+3", но не иной формат", - отметила иранист.

Варданян подчеркнула, что какие-либо резкие высказывания или предупреждения из Тегерана касательно отношений Армении и Запада не звучали. "Азербайджан вбивает клин в армяно-иранские отношения. Тезисы азербайджанской пропаганды, на которые опираются азербайджанские СМИ –телефонная беседа Пашинян-Раиси, в ходе которой президент Ирана подчеркнул недопустимость допуска в регион внерегиональных сил, имея в виду США и западные страны. Но когда Иран говорит о внерегиональных силах, он имеет в виду, в том числе и Израиль. Озабоченность Ирана связана не только с Арменией, но и Азербайджаном", - подчеркнула она.

Азербайджан недоволен, что Иран назвал "красной" линией изменение армяно-иранской границы, сказала иранист. "Азербайджан недоволен не только тем, что Иран развивает отношения с Арменией, но и тем, что Иран придерживается нейтралитета в конфликте. Другой пропагандистский тезис Баку сводится к тому, что армяне Ирана наделены различными правами, тогда как тюркоязычные, которых Баку пытается представить как азербайджанцев, не имеют таких прав. И сегодня эта пропаганда работает более усиленно, учитывая, что после осенней войны позиция Ирана о недопустимости передела границ с Арменией не изменилась", - пояснила Варданян.

Иранист также отметила рост армяно-иранских торгово-экономических отношений. По ее словам, если в 2021 году оборот превысил полмиллиарда долларов, то в прошлом году оборот превысил 700 миллионов долларов. "Львиная доля – импорт из Ирана. Из Армении экспортируют электроэнергию. И если прежде доля импорта электроэнергии составляла около 80% от экспорта, теперь этот показать снизился до 60%. Что означает рост экспорта из иных отраслей. Стороны говорят о готовности повысить оборот до трех миллиардов долларов, но это на данный момент нереально. А вот порог в один миллиард долларов за 2–3 года преодолеть можно. Параллельно торгово-экономическим отношениям развиваются совместные проекты, к которым иранский бизнес проявляет интерес. В Армении открылся армяно-иранский металлургический завод", - заключила Варданян.

Политобозреватель Акоп Бадалян также отметил отсутствие резких высказываний Ирана по поводу отношений Армении и Запада. "Когда Иран говорит о недопустимости изменения геополитических границ, это, в первую очередь, касается не дословно изменения границ, а изменения статус-кво в регионе, то есть изменения геополитического баланса. И Иран периодически высказывал эту мысль, заявляя, что присутствие внерегиональных сил в регионе для него нежелательно", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Прямая критика армян-американских учений из Ирана не звучала, добавил Бадалян. "В телефонной беседе Пашинян-Раиси, иранская сторона обозначила свои "красные" линии, заявив, в частности, о недопустимости геополитических изменений. Аналогичную озабоченность Иран высказал по поводу наблюдательской миссии ЕС. В это нет ничего необычного. Региональные акторы – Россия, Турция и Иран – не заинтересованы в росте влияния иных игроков", - пояснил политобозреватель.

Он назвал пропагандой публикации в азербайджанских СМИ о "предупреждении" со стороны Ирана. "Когда Иран говорит о недопустимости изменения геополитических границ, это относится и к Армении, и к Азербайджану. Все, что касается карабахского конфликта, относится к обеим сторонам. Иран периодически предупреждает, что западный формат переговоров не должен стать инструментом изменения геополитического баланса в регионе. В случае с Азербайджаном, кроме западного фактора есть и израильский. Но Иран избегает резкой критики Азербайджана по ряду обстоятельств, в том числе этнической и религиозной. Это все предполагает более сдержанную дипломатию", - отметил Бадалян.

Политобозреватель оценил армяно-иранские отношения как стабильные. По его словам, ни одна армянская власть не пойдет на авантюру, поставив под сомнение стабильность этих отношений. "Естественно, у Армении и Ирана есть противоречия в различных вопросах, их подходы могут отличаться, однако эффективность межгосударственных отношений обусловлена не отсутствием противоречий, а готовностью обсуждать и преодолевать эти противоречия в спокойной и стабильной атмосфере", - подчеркнул он.

С ним согласился политолог Андриас Гукасян. "Внешняя политика Ирана построена на том, что Иран должен реагировать на отношения соседних стран с Западом и США. Но открыто, а тем более, с предостережениями Иран никогда не выступал", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Информация в азербайджанских СМИ – манипуляция, обусловленная недовольством Баку антивоенной позицией Ирана, добавил политолог.

"Иран категорически отрицает возобновление войны с Арменией, изменение границ как цели войны. Сторонники алиевского режима этим недовольны. И этим хотят добавить чего-то своего. Это обычная пропагандистская утка", - подчеркнул Гукасян.

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