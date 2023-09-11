Оппозиция призвала отправить в отставку премьер-министра Грузии

11 сентября 2023, 07:39

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Грузинская оппозиция обвинила премьер-министра Ираклия Гарибашвили в том, что он летал в Мюнхен на правительственном самолете в частных целях и потребовала инициировать его отставку. Власти опровергли эту информацию, заявив, что полет осуществлялся коммерческим рейсом.

Партия "Лело" потребовала 10 сентября отправить премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в отставку. По словам представителя партии Левана Самушия, Гарибашвили злоупотребил должностными полномочиями.

Днем ранее основатель и руководитель летной службы авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что премьер-министр Грузии отправился в Германию на правительственном самолете, после чего пересел на рейс до США, то есть использовал правительственный борт для частной поездки. Впрочем, Гаиашвили уточнил, что не знает, был ли полет Гарибашвили в Мюнхен частным или официальным, пишет "Грузия-онлайн".

Департамент стратегических коммуникаций опубликовал два уточнения. Во-первых, по его данным, ведомство отрицает использование Гарибашвили правительственного самолета в частных целях, во-вторых, заявляет, что премьер-министр отправился в США с пересадкой в одном и европейских городом регулярным коммерческим рейсом. Отмечается также, что сын Гарибашвили приступил к учебе в Пенсильванском университет, и премьер сопроводил его в США.

По мнению Левана Самушия, прокуратура должна начать расследование по данному факту. "Лело" приняла решение о начале процедуры импичмента в связи с совершением предполагаемого преступления премьер-министра Гарибашвили - это предусмотрено статьей 48 Конституции, которая гласит, что если есть признаки преступления, поэтому мы начинаем процедуры импичмента и призываем всех присоединиться к нам", - приводит его словам "ТВ Формула".

В прокуратуру обратилась также партия "За Грузию". "Обращаемся в прокуратуру Грузии с просьбой немедленно начать расследование возможного коррупционного преступления, совершенного премьер-министром. Отказ начать расследование снова будет воспринят как послушание властям и осуществление интересов "Грузинской мечты",- написала в соцсети депутат парламента от партии Натия Мезришвили.

По словам главы администрации правительства Грузии Реваза Джавелидзе, премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время своей частной поездки ни разу не использовал государственные средства. Он также заявил, что против Гарибашвили ведется ложная и позорная кампания. «К сожалению, представители наших оппозиционных партий, оппозиционеры пытаются создать скандал там, где его нет. Премьер-министр Грузии - очень достойный человек, и то, что позволяют себе против него в сюжете, невообразимо. Вся кампания - это клевета», - заявил Джавелидзе в эфире "Пирвели".

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта" объявила о начале процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, для импичмента необходимо заключение Конституционного суда, но он подтвердит нарушение президентом Конституции. Оппозиция назвала инициированный правящей партией импичмент ударом по европейской перспективе Грузии. 7 сентября Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку, поскольку ощущает ответственность перед народом.

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