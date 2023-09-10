Военком Геленджика подтвердил вручение повесток на избирательном участке

10 сентября 2023, 06:51

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Двум гражданам Геленджика, которые являются участниками выборного процесса, были вручены повестки на избирательном участке, ранее они не явились в военкоматы для уточнения персональных данных, сообщил военком Сергей Козлов.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября член КРПФ Александр Сафронов сообщил, что сотрудники военкомата вручили повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову. Огородников сел вручение повесток давлением на независимых наблюдателей. Отмечается, что Лобанову повестка вручена для уточнения личных данных, а Огородникову - для уточнения личных данных и "получения моб. предписания".

С 2021 года выборы по решению ЦИК России проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября. В то же время в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах юга России можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Военный комиссар Геленджика Сергей Козлов подтвердил, что двум участникам выборного процесса были вручены повестки в то время, когда они находились на избирательных участках, пишет сегодня, 10 сентября "Коммерсант".

В телеграм-канале Муниципального центра управления Геленджика приводится комментарий Козлова, который, в частности, заявил, что двум горожанам была направлена повестка явиться в военкомат для уточнения персональных данных 7 сентября. "Оба гражданина являются безработными, потому уточнить их данные через организации не представляется возможным", - заявил Козлов.

По его словам, один из горожан "отказался получить повестку", тогда как вторая повестка была "вручена отцу состоящего на воинском учете". Оба, заявил военком, по повестке не явились, из-за чего было уточнено место их нахождения. Повестки им вручили лично. "Уклоняющиеся от явки в военкомат отказались участниками выборного процесса. Если бы в пятницу граждане явились в военкомат, никто бы их не отвлекал от работы в комиссии", - добавил военком.

Козлов уточнил, что в дежурную военкомата звонили "какие-то журналисты", и им сообщили, что "никакой мобилизационной кампании в зону СВО не ведется".

При этом военком не назвал фамилии граждан, которым были вручены повестки. Однако публикация в телеграм-канале "МЦУ Геленджик" сопровождается двух повесток на имя Лобанова и Огородникова.

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