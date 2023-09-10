Фильм из Монголии стал лучшим на фестивале "Киношок"

10 сентября 2023, 04:57

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В программе полнометражных фильмов 32-го фестиваля "Киношок", завершившегося в Анапе, лучшим стал фильм монгольского режиссера Джанчиворджа Сенгедоржа "Продавщица".

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября в Анапе открылся 32-й фестиваль "Киношок", в программе полнометражных фильмов которого представлено 11 картин из России, Казахстана, Киргизии, Индии, Китая и Монголии.

В Анапе завершился 32-й фестиваль "Киношок", главный приз конкурса полнометражных фильмов получила картина монгольского режиссера Джанчиворджа Сенгедоржа "Продавщица". Фильм также получил приз за лучшую музыку и лучший сценарий, пишет 9 сентября "Интерфакс".

Приз за лучшую режиссуру получил режиссер из Индии Парт Саурабх ("На другом берегу пруда"), за лучшую операторскую работу - Яна Риц ("Край надломленной Луны"), за лучшую мужскую роль - Мерей Мухтарулы из Казахстана ("Умри, но вспомни"), за лучшую женскую роль - Анна Шепелева ("Край надломленной Луны"), пишет ТАСС.

Лучшим короткометражным фильмов стал "Май нулевого" российского режиссера Кирилла Султанова, в конкурсе детского кино победила картина "Золотая бронза" режиссера Игоря Копылова, а в конкурсе "ТВ-шок" первый приз зрительских симпатий получил "Лист ожидания" белорусского режиссера Александра Ефремова.

Впервые фестиваль "Киношок" прошел в Анапе в 1992 году в качестве форума авангардного кино. В 1995 году он стал Открытым фестивалем кино стран СНГ и Балтии, а с 2007 года – Открытым фестивалем кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.

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