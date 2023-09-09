09 сентября 2023, 04:07

Гарибашвили потребовал для Грузии справедливого отношения от Евросоюза

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На встрече с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия требует от ЕС справедливого отношения в вопросе предоставления статуса страны-кандидата. По его словам, грузинская оппозиция делает все для поляризации в стране, что мешает евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готовность предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 1 сентября президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 8 сентября на совместном брифинге с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем заявил, что Грузия требует от Евросоюза справедливого отношения.

"В прошлом году Украина и Молдова получили статус в виде бонуса и аванса, не выполнив ни одной рекомендации. А мы не получили. Несправедливость грузины больше всего не любят. Мы с таким не смиримся. Для нас очень важно, чтобы принятое вами решение было справедливым", - приводит его слова "Новости-Грузия".

По мнению Гарибашвили, Грузия должна получить статус кандидата до конца года, тогда как любое негативное решение Брюсселя станет позитивным сигналом для России. Он не согласился с мнением Борреля, что Грузия полностью выполнила лишь три рекомендации Евросоюза, но согласился, что три рекомендации не выполнены должным образом - деполяризация, деолигархизация и судебная реформа.

При этом касательно деполяризации Гарибашвили заявил, что деполяризация общества застопорилась после того, как ЕС предложил условия для Грузии, и виновата в этом оппозиция, тогда как правящая партия готова сотрудничать со всеми ради сближения с Евросоюзом.

«Я считаю, за последний год, как были определены эти рекомендации, поляризация не только не уменьшилась, она, напротив, усилилась. Действующие в Грузии радикальные силы по своей природе и опыту, я имею в виду партию предыдущей власти, самые антиевропейские силы, пытаются устроить саботаж этого процесса. Именно для них предоставление статуса кандидата стране является главным предметом спекуляций. Это используют радикальные силы, чтобы устроить дестабилизацию и страна не получила статус кандидата», - заявил премьер-министр.

Прокомментировал он также вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили, отметив, что это внутренний правовой вопрос, которые не должен отражаться на евроинтеграции. Также он заявил, что ни одна международная структура не подтвердила, что Грузия не соблюдает международные санкции, наложенные на Россию, а что касается неприсоединения к ряду резолюция, то здесь Грузия исходила из национальных интересов.

В ответ Жозеп Боррель заявил, что "членство в ЕС – это самая большая преобразующая сила и обязательство в сфере безопасности, которое может взять на себя страна".

По словам Борреля, действительно стоит работать не только над тем, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, но и над улучшением повседневной жизни грузинского народа.

Также Боррель заявил, что для выполнения всех 12 рекомендаций необходимо, чтобы правительство и правящая партия создали среду, где будет возможно сотрудничество всех. «По своему опыту хочу вам сказать, что эта работа действительно стоит того, чтобы не только стать членом Евросоюза, но и улучшить повседневную жизнь ваших граждан», - приводит его словам "Мтавари Архи".

По словам председателя комитета по европейской интеграции парламента Грузии Маки Бочоришвили, главный посыл в словах Борреля был в том, что в реализации рекомендаций необходимо участвовать всем.

"Приезд Борреля означает, что нам хотят дать статус, но правительство должно перестать нам вредить", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" парламента от группы "Еврооптимисты" Роман Гоцеридзе.

"Грузинская мечта" жалуется представителям ЕС. Представители ЕС дали понять, что Грузия отстает и от Украины, и от Молдовы во всех важных политических вопросах. Мало того, была предъявлена претензия - как мы вообще первая страна, у нас лучшая Конституции, верховенство закона. Я был ошеломлен, это было неловко», - прокомментировал "Пирвели" брифинг депутат от партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили.

По его мнению, позиция ЕС ясна - они хотят дать Грузии статус кандидата в конце года, но у них нет надежды на реальные реформы.

"Приезд Боррелля означает, что еще есть шанс получить статус кандидата. То есть не исключено, что ЕС сможет предоставить нам статус, несмотря на то, что правительство не выполнило запрошенные им условия (двенадцать рекомендаций)", - написал на своей странице в соцсети профессор политологии университета Ильи Гия Нодия.

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Примечание:

"Заявление Медведева рассердило Тбилиси", "Грузинские аналитики обвинили власти в отсутствии прогресса в сотрудничестве с НАТО", "Депутаты Европарламента призвали к санкциям после срыва Tbilisi Pride".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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