Власти назвали сроки строительства новой школы в Шамхале

07 сентября 2023, 02:55

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После жалоб жителей в махачкалинском поселке Шамхал начали строить новую школу, но заработает она только в следующем учебном году. Старая школа рассчитана только на 180 учеников, в ней около 30 лет не проводился капитальный ремонт.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане жители сел неоднократно жаловались на плохое состояние школ. В начале сентября жители махачкалинского поселка Шамхал потребовали новую школу: в старой изношенный инвентарь и мебель, мест для учеников и педагогов не хватает, отсутствуют спортзал и ограда, пожаловались местные жители.

Автор публикации в соцсети на нескольких видеороликах показал школьный класс с партами устаревшего образца. По его словам, старшие дети "заработали сколиоз из-за низких парт и скамеек". В школе учатся 505 детей в три смены, у младших учеников, нет туалетов, отметил он.

В поселке Шамхал начато строительство новой школы на 604 учеников, она будет сдана до начала учебного года в 2024 году, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в управлении образования Махачкалы.

Руководство школы №47 в Шамхале в ответ запрос «Кавказского узла» сообщило, что учебное заведение рассчитано на обучение 180 детей в одну смену. Сейчас в школе 506 детей, они вынуждены учиться в три смены.

«Отсутствуют спортивный и актовые залы. Здание школы – бывшее общежитие студентов, проходящих практику в совхозе «Дахадаевский». Здание было передано под школу в 1993 году. Территория школы частично местами огорожена своими силами. Удлиненность границы по периметру составляет более 500 метров. Полностью огородить своими силами без финансовой помощи нет возможности», - сообщил представитель школы.

Он добавил, что до 1993 года школе было выделено всего 60 парт со стульями. В 1998 году, после неоднократных обращений, выделили еще два комплекта парт для старшеклассников, а недостающие парты доставляли из других школ.

«Все парты покрашенные, аккуратные. Испорченные ремонтируем, если не подлежат ремонту, убираем. Пять лет назад мы получили новые парты, они установлены в компьютерном классе. Для начальной школы нужны парты с возможностью регулировать высоту парт и стульев, потому что в одном кабинете занимаются в первой смене - первый класс, во второй – третий и в третьей смене – четвертый классы. Для них нужны разные парты», - рассказали в школе.

В школе с 1994 года не проводится капитальный ремонт, в течение почти 30 лет в ней проводили только косметические работы, подтвердил представитель учебного заведения. Теплый туалет внутри здания и отремонтированный кабинет с процедурной появились в школе после реализации регионального проекта «100 школ». Новая крайне необходима поселку, добавил он.

Родители школьников из поселка Шамхал подтверждают, что бытовые условия в школе сложно назвать удовлетворительными. Многие из них выражают опасения из-за отсутствия у школы ограждения.

«Школа не огорожена, рядом находится федеральная трасса. Маленькие дети спокойно могут выбежать на дорогу, что очень опасно», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» житель поселка Мадина.

«Мебель в классах очень старая, кажется еще я за подобными партами сидел. Нет спортзала, отсутствует возможность заниматься в кружках», - говорит Ибрагим.

«Родители жалуются на качество школьной мебели. Она не новая, но отремонтированная. Больше всего беспокоит, что школа без ограждения, часто на территорию заходят собаки, коровы», - рассказала Ума.

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