Вдове Бакшеева назначена компенсация за его смерть в тюремной больнице

06 сентября 2023, 11:02

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Суд в Ростове-на-Дону обязал медсанчасть ФСИН выплатить 300 тысяч рублей жительнице Краснодара Наталье Бакшеевой, потребовавшей компенсацию за смерть мужа в тюремной больнице.

Как писал "Кавказский узел", осужденный за убийство краснодарец Дмитрий Бакшеев умер 16 февраля 2020 года в туберкулезной больнице, по версии ФСИН, от обострения хронических болезней. Но адвокаты сочли, что Бакшеев умер, не получив необходимые инъекции инсулина, и потребовали расследовать обстоятельства смерти. Суд признал врача-эндокринолога Лусине Григорян виновной по делу о смерти Бакшеева.

Вдова Дмитрия Бакшеева Наталья Бакшеева добилась компенсации за его смерть в ростовской тюремной больнице. Однако вместо запрошенных 5 млн рублей ей присудили 300 тысяч рублей, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Наталья Бакшеева обратилась в суд с иском, поскольку согласно приговору по делу о смерти ее мужа была признана потерпевшей, говорится в решении, размещенном на сайте Октябрьского райсуда Ростова-на-Дону.

"Истец указывает, что, кроме супруга близких людей у неё не было, она всячески старалась поддерживать с ним связь, даже находясь в местах лишения свободы, они обменивались письмами, и смерть близкого родственника является для неё невосполнимой потерей. Ссылаясь на указанные обстоятельства, Бакшеева Н.В. просила суд взыскать с ответчиков в счёт компенсации морального вреда - 5000000 руб.", - говорится в тексте опубликованного решения.

Суд счел возможным "взыскать с ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России в пользу Бакшеевой Н.В. компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб.", отмечается в документе.

Напомним, жители Краснодара Наталья и Дмитрий Бакшеевы были задержаны по подозрению в убийстве женщины. При обыске были изъяты части расчлененного человеческого тела, однако Бакшеевы подозрения в каннибализме отвергли. В 2019 году суд признал Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству и приговорил ее к 10 годам колонии. Бакшеева суд приговорил к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве и надругательстве над телом умершей. Бакшеев подал апелляционную жалобу, в которой заявил о своей невиновности.

Дезинформацию о причастности Дмитрия и Натальи Бакшеевых к 30 убийствам и каннибализму распространили через СМИ силовики, при этом результаты экспертизы мяса из холодильника супругов противоречивы, заявили адвокаты. Глава управления СКР по Краснодарскому краю заявил, что следствие не нашло подтверждений о причастности задержанных к 30 другим убийствам и каннибализму.

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