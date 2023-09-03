03 сентября 2023, 21:57

Вольное обращение с землей привело к уголовному делу главу сельсовета в Дагестане

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Бывший глава сельсовета «Каякентский» обвинен в превышении должностных полномочий из-за того, что бесплатно выделил землю под индивидуальное жилищное строительство.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2015 году, занимая указанную должность, он незаконно вынес постановления о бесплатном выделении 17 муниципальных земельных участков по индивидуальное жилищное строительство лицам, не являющимися жителями с. Каякен, говорится в релизе, опубликованном сегодня в телеграм-канале прокуратуры республики.

Уголовное дело прокуратурой направлено в Каякентский районный суд для рассмотрения по существу. Дата начала процесса пока неизвестна, на сайте суда информации о движении дела по данным на 20.00 3 сентября нет.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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