03 сентября 2023, 18:18

Сочинец обвинен в дискредитации армии

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В Адлерский райсуд поступило дело Виталия Бочарова, обвиненного по административной статье о дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики составили протокол о дискредитации армии на жителя Сочи Виталия Бочарова. Административное дело поступило в суд, но его подробности пока неизвестны, сообщило 2 сентября "Кавказ.Реалии"*.

Виталий Бочаров обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте Адлерского райсуда.

Дело передано судье 23 августа, дата заседания в карточке дела, обновленной 31 августа, пока не указана.

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Примечание:

"Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии", "Житель Адлера арестован за неповиновение полиции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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