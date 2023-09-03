03 сентября 2023, 08:56

Двое военных погибли в Армении

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Во время строительства дороги произошел взрыв, в результате которого погибли военнослужащие Арман Бабаджанян и Артур Погосян, сообщило Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, 2 сентября в результате взрыва при проведении инженерных работ по строительству дороги погибли двое армянских военнослужащих Арман Бабаджанян и Артур Погосян.

Строительство дороги предполагает взрывные работы, инцидент произошел около 17.30 (16.30 мск), отметило ведомство минувшей ночью в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что среди армянских военных регулярно происходят небоевые потери. Так, 28 августа стало известно, что военнослужащие Артем Айказян и Армен Хачатрян погибли в результате инцидента, произошедшего в небоевых условиях.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в армии Армении укоренились принципы уголовной среды. Главной причиной убийства в армии является атмосфера безнаказанности, отметила руководитель общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян.

Большинство инцидентов с солдатами происходят после их возвращения в часть из отпуска, обратил внимание правозащитник Артур Сакунц. "После возвращения из отпуска солдаты отказывались платить "налог". Подобные происшествия имеют место годами", – сказал правозащитник.

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Примечание:

"Следствие сочло самоубийством смерть солдата в Нагорном Карабахе", "Солдат погиб в Армении", "Правозащитники раскритиковали Минюст Армении за высокую смертность в тюрьмах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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