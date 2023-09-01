Власти Кубани оставили без реакции указ Путина о создании теробороны 

01 сентября 2023, 23:34

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Краснодарский край не имеет сухопутной границы с Украиной и здесь может идти речь о привлечении добровольцев к охране порядка и стратегических объектов, однако в регионе есть казаки, которые уже задействованы в подобной работе, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты и краснодарские аналитики. По их мнению, помимо функций добровольцев необходимо определить минимальные требования к кандидатам в отряды и систему подготовки для участников теробороны.

Как писал "Кавказский узел", с 19 октября 2022 года в Краснодарском крае действует особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения. 25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, которым наделил оперштабы регионов, где действует средний уровень реагирования, полномочиями управлять военными и силовиками, а также привлекать добровольцев к охране порядка, защите границы и борьбе с диверсантами.

После указа возник вопрос о том, как будут координироваться действия оперштаба и антитеррористического комитета, отметил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "В регионах есть так называемый антитеррористический комитет, который возглавляет губернатор. В этот комитет входят все силовые структуры региона. Если эти люди создают еще и оперштабы, то я пока не представляю, как эти две структуры будут взаимодействовать и кто из них будет главнее. Если, согласно указу, на месте решения будет принимать местный оперштаб, то я уверен, что все решения будут приняты в строгой координации с Москвой", - отметил он.

Гончаров указал на важность подготовки добровольцев. "Добровольцы, конечно же, будут. Но вопрос в том, какая у них будет подготовка. Если придет, например, дворник с ростовского двора, скажет, что он хочет стать добровольцем и бороться против диверсантов, то на его подготовку нужны месяцы. Другой вопрос, каким будет разброс по возрасту. То есть все эти вопросы более важные, чем полномочия и обязанности добровольцев или то, какие функции будут они выполнять. Если мы собираемся ставить задачи и требовать их выполнения, то мы обязаны подготовить людей, которые будут выполнять эти задачи. Если будет объявлен сбор, и все пойдут туда, чтобы просто получать зарплату, то это не выход из положения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Добровольцы, согласно указу Путина, будут задействованы в охране границ и соблюдении правопорядка, уверен военный аналитик, полковник запаса, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. "В Ростовской области местные добровольцы могут быть сопряжены прежде всего с правоохранительными органами, которые будут сначала их готовить, а потом привлекать к охране границы, обеспечения порядка, нейтрализации возможных диверсионно-разведывательных групп, которые могут проникнуть на территории области, ну и помогать в предотвращении возможных террористических актов. Если говорить о Краснодарском крае, где нет сухопутной границы с Украиной, то здесь в основном помощь добровольцев будет заключаться в охране стратегических объектов и обеспечении правопорядка. Мне кажется, каждому из добровольцев найдется работа. Здесь в основном это будет касаться порядка в регионе. Важно в этой ситуации соблюдать порядок и обеспечивать высокую организованность сливовых структур", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Полномочия и обязанности добровольцев будут определены исходя из поставленных перед ними задач, считает он. "Это будет решать местный оперштаб. Полномочия и обязанности будут зависеть от тех задач, которые получат добровольцы, входящие в состав тех или иных отрядов. Здесь все будет зависеть именно от этого. А действия этих отрядов будут координированы местным оперштабом, в составе которого, как я понимаю, главным будет представитель Минобороны", - сказал он.

Руководитель Общественного движения "Гражданский комитет России" в Южном федеральном округе Алексей Тодоренко не слышал про сбор и формирование отрядов добровольцев в Краснодарском крае после указа Путина. "Нет никаких сведений о начале процесса какого-то после указа Путина. Новостных сообщений, которые обычно поступают в таких случаях, пока не появлялось. У нас на Кубани функцию соблюдения правопорядка выполняют казаки, но за зарплату. Бесплатно они это не делают», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

До указа Путина подобные отряды также не формировались, добавил он. "До указа такого не было, но и сейчас как бы нет активного процесса по их формированию", - подчеркнул он.

То, что в Краснодарском крае после указа Путина не началось формирование добровольческих отрядов для защиты региона, подтвердил и директор АНО "Центр прикладной социологии и политологии", член Общественной палаты Краснодарского края Геннадий Подлесный. "Пока никаких новостей об этом нет. Более того, официальных сообщений от региональных структур тоже нет. Если такой процесс будет начат у нас, то в скором времени мы об этом узнаем от официальных источников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам до указа Путина на Кубани также не было формирования добровольческих отрядов для борьбы против диверсантов. "Все делалось силами местных силовых структур. Мне кажется, что в добровольцах не было никакой необходимости. Отряды формировались казаками, но они направлялись в зону СВО. Но чтобы подменять действия иных силовых структур какими-то добровольцами, об этом никогда речь не шла по крайней мере в Краснодарском крае точно", - отметил Подлесный.

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