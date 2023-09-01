Махачкалинцы связали смог в городе с работой свалки

01 сентября 2023, 05:36

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Запах гари со стороны мусорного полигона иногда присутствует в некоторых районах Махачкалы, но в последние дни августа он ощущался во всем городе, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Смог опасен для людей с болезнями органов дыхания, аллергиями и некоторыми другими заболеваниями, отмечают врачи.

"Кавказский узел" писал, что с 29 августа в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии наблюдается смог и сильный запах гари. Жители Махачкалы, жалуясь на едкий запах, высказали предположение, что дым идет с мусорной свалки, где периодически происходят возгорания.

24 июня мэр Махачкалы Юсуп Умавов обещал решить проблему со свалкой под Махачкалой. В частности, он заявил, что пожар на незаконном мусорном полигоне под Махачкалой, на который регулярно жалуются местные жители, будет потушен, а территория свалки огорожена электрической изгородью с видеокамерами. Тем не менее, к 6 июля пожар потушен не был.

Едкий смог держался в городе в течение нескольких дней, причем даже в тех районах, где запахи гари со свалки обычно не ощущаются, рассказали опрошенные «Кавказским узлом» жители Махачкалы.

«Запах был такой, как будто электрический провод горит. Я проверил всю проводку, но потом понял, что (запах) с улицы. Запах был во всем городе, просто ощущался где-то сильно, а где-то слабо», - рассказал 35-летний махачкалинец Рамазан. Мужчина отметил, что в центральной части города, где он живет, подобное случается нечасто. По его предположению, причиной могло стать определенное направление ветра во время пожара на мусорном полигоне.

Житель Редукторного поселка Абдул заметил сильный запах гари утром 30 августа. По словам мужчины, подобное редко бывало в его районе. «Я сначала подумал, что это свалка на южной окраине города, но потом засомневался: воняет не только у нас, но и по всей Махачкале и даже в соседних республиках», - отметил он. Саид из другой части Редукторного поселка заметил запах еще 29 августа: по его наблюдениям, в этом районе периодически присутствуют запахи, которые местные жители связывают со свалкой.

Сильный запах гари в центре Махачкалы ощущался с утра 30 августа, но ближе к вечеру сошел на нет, сообщила местная жительница Аминат. Она подтвердила, что в центральной части города подобное бывает нечасто. По словам женщины, ее муж страдает от аллергии и старается не выходить на улицу, когда ощущается запах гари. Жительница центра Махачкалы Патимат сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что запах гари и смог, подобный тому, что распространился 30 августа, периодически появляется там, где она живет. «Запах появляется поздно ночью или под утро» , - отметила она.

Локальное распространение едких запахов - достаточно частая ситуация в Махачкале, но 30 августа она затронула практически весь город, отметил местный житель Гаджи. Он связывает происхождение запаха с работой мусорного полигона, а его специфическое распространение - с направлением и интенсивностью ветра.

Если в городе присутствует устойчивый запах гари с задымлением, жителям стоит носить маски на улице, заявила корреспонденту «Кавказского узла» терапевт одной из городских поликлиник. По словам врача, обычные одноразовые маски в таком случае стоить менять каждые два часа, но более эффективны хлопковые маски, которые можно купить в медицинских магазинах.

Окна во время смога лучше держать закрытыми, также желательно чаще делать влажную уборку дома,

чтобы минимизировать наличие запаха. При этом некоторым людям стоит избегать в такие периоды пребывания на улице, подчеркнула она. «Не следует выходить на улицу аллергикам, астматикам, людям с заболеваниями дыхательной системы, ЛОР-органов в стадии обострения, пожилым людям, онкобольным», - отметила специалист.

Другой специалист, сотрудник одного из республиканских медучреждений, считает маски малоэффективными при наличии запаха гари в атмосфере. Людям, страдающим от бронхиальной астмы или аллергического бронхита, не рекомендуется выходить на улицу, когда в атмосфере присутствует любой выраженный и устойчивый запах, отметил он.

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