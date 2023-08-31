31 августа 2023, 04:38

Уроженец Дагестана Гамид Датаев объявил голодовку в СИЗО

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Гамид Датаев, которого правозащитники признали политзаключенным, объявил голодовку в екатеринбургском СИЗО. Он настаивает, что дело о террористическом сообществе сфабриковано. 

"Кавказский узел" писал, что уроженца Дагестана Гамида Датаева, а также мусульман Артема Ватрю и Бехруза Ганиева обвинили в создании и участии в террористическом сообществе в Ханты-Мансийском округе и ряде других преступлений. Правозащитники потребовали прекратить их уголовное преследование, сочтя обвинения необоснованными. Датаева они признали политзаключенным. 

В апреле 2020 года Датаева, Ватрю и Ганиева задержали, им предъявили обвинения в хранении оружия и взрывчатки и изготовлении взрывчатых веществ, а Датаеву также и в хранении наркотиков. Обвиняемые утверждают, что эти предметы и вещества им подбросили. В декабре 2020 года против Датаева возбудили новое уголовное дело по обвинению в создании террористического сообщества, а против Ватри и Ганиева – в участии в нем. Кроме того, всех троих обвиняют в том, что они якобы планировали взорвать мечеть в Лянторе и убить ее имама.

Гамид Датаев объявил голодовку в СИЗО Екатеринбурга после очередного продления меры пресечения, сообщил 30 августа правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

Датаеву и двум другим обвиняемым, Бехрузу Ганиеву и Артему Ватре, суд в Екатеринбурге продлил срок содержания под стражей на три месяца. Гамид Датаев сообщил одному из своих контактов по переписке, что объявил голодовку против «беспредела и произвола со стороны надзорных органов».

Уроженец Дагестана заявляет, что уголовное дело против него сфабриковано, а силовиков, которые пытали его и других обвиняемых, не привлекают к ответственности. По информации проекта, к голодовке Гамидова в СИЗО присоединились еще шестеро арестантов. 

Гамиду Датаеву 31 год, до ареста он содержал семью - жену и двоих детей. 

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Примечание:

"Правозащитники перечислили нарушения закона при преследовании Ибрагима Гаджиева", "Суд смягчил наказание пятерым жителям Каспийска по делу о терроризме", "Правозащитники признали политзаключенным обвиняемого в госизмене Савелия Фролова". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 августа 2023, 03:39

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31 августа 2023, 02:40

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