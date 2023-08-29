Стрельба у президентского дворца подчеркнула обострение кризиса в Нагорном Карабахе

29 августа 2023, 15:59

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В Нагорном Карабахе активизировалось недовольство бездействием власти и ночная стрельба в Степанакерте показывает, насколько местные жители доведены до предела, считает активист Давид Карабекян. По мнению политобозревателя Акопа Бадаляна, случившееся в Степанакерте показало местным властям имеющиеся в кризисной ситуации риски. Подобные инциденты могут быть провокацией, призванной создать условия для перехода власти к силовым структурам, считает политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа жители Нагорного Карабаха после сообщения о задержании трех студентов на азербайджанском КПП вышли на митинг в центре Степанакерта, потребовав от властей провести расширенное заседание парламента и выработать план действий. Власти согласились провести обсуждение ситуации, в начавшемся вечером заседании приняли участие два представителя протестующих. Полиция сообщила, что двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сегодня ночью устроили стрельбу возле здания резиденции президента Нагорного Карабаха, они задержаны.

Азербайджанские силовики 28 августа задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Карабахские активисты организовали акцию протеста перед посольством России в Армении с требованием предпринять шаги для освобождения молодых людей. Прокуратура Азербайджана сообщила, что студенты в связи с признанием вины и раскаянием освобождены от уголовной ответственности по делу о надругательстве над флагом Азербайджана в 2021 году и разжигании национальной розни, однако арестованы на 10 суток в связи с публикацией видео с флагом в интернете.

Протест возле резиденции президента Нагорного Карабаха со стрельбой редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян не считает спонтанным. По ее мнению, это часть какой-то большой провокации, направленная на создание в стране некой ситуации хаоса, неуправляемости, что может позволить каким-то силам установить такой же режим, какой был в 1988 - 89 гг. Тогда советская власть установила паспортный режим, ввела комендантский час и т.д. "Государственные органы были нивелированы и вся власть перешла к силовым структурам - тогда советским. Сейчас, возможно, перейдет к российским", - сказала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, в регионе проводится "интеграция в рамках азербайджанского законодательства". "Лучшим способом для этого является установление военной власти в Нагорном Карабахе, поэтому это делается различными методами, в том числе, запретом на ввоз продуктов питания, особенно муки", - отметила Айрумян. Она подчеркнула, что министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что у миротворцев есть возможность завезти муку при согласии сторон, но этого не происходит, что ведет к усугублению кризиса.

25 июля Сергей Лавров заявил,что МИД России уделяет "особое внимание урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном Карабахе". "Хотим содействовать решению возникших там острых гуманитарных проблем. Для этого есть все возможности российского миротворческого контингента. Но без сотрудничества сторон это сделать непросто", - привело его слова ТАСС.

По ее мнению, задержание армянских студентов на азербайджанском КПП, которых перевозили миротворцы, произошло с ведома и согласия российской стороны и также может расцениваться как часть курса на переход власти к военным.

"Провокационную стрельбу возле резиденции нужно рассматривать в контексте этих планов. Сложно сказать, насколько это было согласовано с исполнителями, потому что их просто могли использовать с учетом их эмоционального состояния", - отметила Айрумян.

Инцидент в Степанакерта имеет как социально-политическую так и морально-психологическую подоплеку, уверен карабахский активист Давид Карабекян. "В ситуации, когда у жителей Нагорного Карабаха нервы на пределе, а диалога с властями не получается, когда отстоять права законным путем невозможно, когда постоянно создается массовый когнитивный диссонанс, и, чтоб к тебе прислушались, тебе нужно заручиться либо парой десятков сторонников, либо как в случае с военнослужащим, проявившим свой протест в парламенте, такая реакция закономерна и не единична", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" Давид Карапетян.

Он также отметил, что блогеры и СМИ, близкие к властям, показывают пустые полки и жалуются на голод, но блогера, который потребовал решить проблемы с обеспечением хлебом и продуктами первой необходимости, задержали.

"Власть забирает все больше полномочий, все больше закручивает гайки. Несоразмерность полномочий, данных обязательств и решений порождают подобную ситуацию. Безусловно, есть кризис власти, и доказательством этому является неоднократное желание, заявления <президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна> о намерении подать в отставку. Но после совещаний с некими людьми это желание пропадает", - отметил Карабекян.

26 августа силовики задержали в Степанакерте двух местных жителей, в том числе блогер Давида Минасяна, которые вышли на несанкционированную акцию протеста, тем самым нарушив военное положение, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Карабекян отметил, что с одной стороны власти Нагорного Карабаха дают обнадеживающие обещания, но в конкретной ситуации при решении конкретных задач власть разводит руками. В ситуации бесправия, неопределенности, вызванной последствиями войны, блокады, неопределенности в вопросе нагорного Карабаха, по его словам, последствия социальной несправедливости, социального расслоения, отсутствия социальных гарантий чувствуются особенно остро.

"Не очень легко бегать по городу буквально за всем, от продуктов до хозтоваров, отстаивать очереди и идти на службу. Считать копейки в условиях роста цен на сельхозпродукцию, платить за ужасную связь. Прорывает людей", - заключил Давид Карабекян.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что в Нагорном Карабахе сложилась напряженная не только политическая, но и социальная ситуация, соответственно, независимо от политических соображений могут найтись люди, которые в какой-то момент в состоянии нервного и эмоционального срыва и проявят не совсем адекватное поведение.

С этой точки зрения, по его словам инцидент со стрельбой в Степанакерте не удивителен. Он предположил, что могут найтись политические силы, которые захотят использовать случившееся в своих интересах. "Но в таком случае никто из них не сможет получить политические дивиденды, потому что в связи с этим возможен неконтролируемый удар, который коснется всех абсолютно. В этом смысле нагреть руки на данном инциденте и пытаться манипулировать - просто безумство", - отметил Бадалян.

Бадалян считает, что стрельба в Степанакерте в первую очередь является сигналом о возможных рисках, которые и без этого должны быть видны для ответственных за ситуацию - как для властей, так и парламентских сил, которые должны прекрасно чувствовать внутренние настроения и риски.

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