Два человека задержаны после стрельбы у резиденции Арутюняна

29 августа 2023, 02:58

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Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу возле здания резиденции президента Нагорного Карабаха, они задержаны, сообщила полиция.

28 августа издание "Artsakh24 infi" опубликовал видеоролик, на котором видно, что ночью у резиденции президента Нагорного Карабаха ведется стрельба. Автор видео заявил, что стреляющий мужчина, "возможно, даже вошел в здание".

В тот же день полиция Нагорного Карабаха сообщила, что около 03.05 по местному времени (23.05 мск) в дежурный отдел поступило сообщение, что «в направлении резиденции президента Республики Арцах (Нагорный Карабах) на улице 20 февраля в Степанакерте произошло вооруженное нападение». Об этом сообщает телеграм-канал "Re:public of Artsakh".

Полицейские задержали двух граждан 1983 и 1981 годов рождения, которые были в состоянии алкогольного опьянения. "Полицейские установили, что задержанные около 03:00 ночи по предварительному сговору и в состоянии алкогольного опьянения появились у резиденции президента и обстреляли здание и сотрудников службы безопасности, выполнявших службу на территории», - говорится в сообщении МВД Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело, материалы которого направлены в Следственный комитет Нагорного Карабаха.

Представитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «пострадавших во время стрельбы среди полицейских и граждан нет», однако не прокомментировал, входили ли стрелки в здание резиденции президента.

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