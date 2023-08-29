ЕСПЧ назначил компенсации участникам Pussy Riot* за нападение казаков в Сочи

29 августа 2023, 14:24

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Европейский суд по правам человека признал нарушением права на свободу выражения мнений срыв казаками в Сочи выступления группы Pussy Riot*, и назначил заявителям компенсации по 15 тысяч евро.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня 2015 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск участниц группы Pussy Riot* в отношении сотрудников полиции, отказавшихся расследовать дело о нападении казаков на участников группы в Сочи перед Олимпиадой.

16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения — исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск участников группы Pussy Riot* по делу о нападении на них казаков во время выступления в Сочи в феврале 2014 года. Пятерым истцам, включая художницу из Краснодара Лусинэ Джанян, суд назначил компенсации морального вреда по 15 тысяч евро, передали сегодня "Кавказ. Реалии"**.

Власти России не расследовали надлежащим образом дело о нападении казаков на участников группы Pussy Riot*. Государство несет ответственность за нападение казаков, поскольку они участвовали в обеспечении правопорядка, помогали полиции во время зимних Олимпийских игр 2014 года. Нападение на Pussy Riot* помешало группе исполнить свою песню. Этим самым участники группы пытались выразить протест. В итоге было нарушено право участников Pussy Riot* на свободу выражения мнений, говорится в релизе ЕСПЧ, опубликованном сегодня на сайте суда.

Напомним, 19 февраля 2014 года участницы группы Pussy Riot* и члены арт-группы "Война" заявили, что на них в Сочи напали казаки, распылив слезоточивый газ и избив нагайками, когда они пытались снять клип. Источник в медицинских кругах Сочи заявил, что ранений и травм у девушек из Pussy Riot медики не зафиксировали. Правоохранительные органы возбуждать дело о нападении отказались.

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*Минюст России внес в реестр иностранных агентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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