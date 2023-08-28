Участие в СВО суд в Пятигорске счел смягчающим обстоятельством в деле о наркотиках

28 августа 2023, 13:41

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Военный суд в Пятигорске признал военнослужащего-контактника Магомеда Хамбулатова виновным в хранении наркотиков и назначил ему минимальный штраф, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в военной операции на Украине.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Магомед Хамбулатов в ночь на 1 апреля приобрел в городе Георгиевск Ставропольского края мефедрон, после чего поехал со своим знакомым на его машине в сторону Грозного. Через несколько часов машину для проверки остановили на посту ДПС. Во время досмотра сотрудники ДПС обнаружили и изъяли наркотик.

Хамбулатов на суде признал свою вину. При этом командование военнослужащего дало ему отрицательную характеристику. Тем не менее Пятигорский гарнизонный военный суд признал смягчающим обстоятельством, что Хамбулатов принимал участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, где получил ранение. Суд признал его виновным в незаконном хранении наркотиков и назначил минимальный штраф, передали 26 августа "Кавказ. Реалии"*.

Комментариев от Магомеда Хамбулатова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее схожий случай произошел в Кабардино-Балкарии. 22 августа стало известно, что военный Ибрагим Полонкоев был приговорен Нальчикским гарнизонным военным судом к штрафу в 15 тысяч рублей, а контрактник Эльбек Макаев – к условному сроку по делам о незаконном обороте наркотиков. В числе смягчающих обстоятельств суд также указал участие в военной операции на Украине.

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