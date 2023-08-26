Жители дагестанского села жалуются на задымленность

26 августа 2023, 05:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала лета село Кочубей окутано дымом, из-за которого тяжело дышать, пожаловались местные жители. Добраться до горящих камышей невозможно из-за болотистой местности, сообщили местные власти.

Телеграм-канал "Монитор пациента и ЖКХ" сообщил 23 августа, что жители села Кочубей уже три месяца жалуются на задымленность. «Три месяца жители села Кочубей живут в дыму. Недалеко от них сжигают камыши и весь смог идёт в село. Люди обращались в администрацию, но ответ один: "Решаем вопрос". МЧС говорит, что они не могут подойти к берегу, поэтому не тушат огонь. При этом делать это с вертолёта тоже не планируют», - говорится в сообщении, которое сопровождается коротким видео. На нем видна низина, окутанная дымом.

О проблеме жителей села Кочубей 1 августа писал телеграм-канал "Что там у дагестанцев". «Дышать невозможно. С начала лета на берегу моря жгут камыши и весь дым заполоняет всё село. Люди устали. Просим обратить внимание на проблему министерство природных ресурсов и экологии и Главу РД», - говорится в публикации. К ней приложено видео, где в ночное время село окутано смогом.

Жители Кочубея 25 августа подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" проблему с задымленностью.

«Ранее такого не наблюдалось. Когда ветер дует в сторону села, дышать становится трудно, дым режет глаза», - рассказал Рашид.

«Проблема началась с началом лета, видимо, что-то горит. Иногда не видно из-за дыма соседних улиц. В администрации сказали, что камыши, и добраться туда технике сложно», - сообщил Абдурагим.

В администрации Тарумовского района сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что, по данным отдела гражданской обороны и ЧС, обнаружена "термическая точка" в районе Кизлярского залива в 20 километрах от села Кочубей.

«Горит сухой камыш. Подъездных путей к возгоранию нет, так как на данном участке непроходимая камышовая топь, вокруг болото. Возгорание, дойдя до воды, самоликвидируется. Угроза для населения отсутствует», - рассказал сотрудник администрации района.

Юрист Рустам Ахмедов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что тушение природных и лесных пожаров с использованием авиации и другой спецтехники, согласно приказу Минприроды России, может не производиться, если нет непосредственной угрозы населенным пунктам.

«Это мотивировано тем, что затраты на тушение таких пожаров могут быть выше, чем прогнозируемый от него вред. В случае, если дым от горения беспокоит жителей, наносит вред здоровью, они могут обратиться в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор», - пояснил юрист.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.